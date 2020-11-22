"تعليم كفر الشيخ" تقدم العزاء في مدير مدرسة وزوجته توفيا بكورونا

ترأست وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بثينة كشك، وفدًا لتقديم واجب العزاء لأسرة فقيدي التعليم، وهما فريد إبراهيم مدير مدرسة المرابعين للتعليم الأساسي، وزوجته سلوى كمال، وكيل مدرسة القنطرة الابتدائية القديمة، معربة عن حزنها لفقد التعليم قيادتين متميزتين، داعية الله أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

وضم الوفد الدكتور سلامه الويشي، المدير العام للتعليم العام، والدكتور سامح صديق، مدير عام إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، ورضا يونس، مدير عام إدارة الرياض التعليمية، وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات بالمديرية، وجوزيف ميشيل عضو المتابعة بالمديرية.

فيما قدم جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، العزاء لـ"أحمد" نجل فقيدا التربية والتعليم، داعيا الله أن يتغمد فقيدي تعليم كفر الشيخ بواسع رحمته.

وكان مدير المدرسة وزوجته قد وصلا لقسم العناية المركزة متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا، وظهرت عليهما أعراضه الشديدة من ضيق في التنفس وارتفاع في درجة الحرارة ونهجان وسعال شديد، ونُقل المصابان لأحد المستشفيات الخاصة، إلا أن حالتهما ساءت بشدة، ليتوفى الله الزوج الأول، وتلحقه به زوجته بعد أقل من ساعة، ليخيم الحزن على أهالي قرية المرابعين، ويتم دفنهما وسط إجراءات احترازية ووقائية.

وخيم الحزن على أهالي عزبة الخضيري التابعة لقرية المرابعين، الذين نصبوا سرادقات العزاء حزناً على الزوجين، اللذين كانا يتسمان بالحب والكرم والود، بين الأهالي، كما خيّم الحزن على قطاع التعليم والتلاميذ.