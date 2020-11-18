إطلاق اسم مدير مدرسة توفى بكورونا على "قاعة أسماك" بدسوق

قرر الدكتور السعيد الطنطاوي، مدير عام إدارة دسوق التعليمية، بمحافظة كفر الشيخ، إطلاق اسم المهندس ذكري عصر، مدير مدرسة دسوق الزراعية المشتركة، على "قاعة الأسماك" بالمدرسة، بعدما أكد في بيان رسمي، أصدرته الإدارة التعليمية اليوم الأربعاء، وفاة مدير المدرسة نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

وجاء تأكيد مدير إدارة دسوق التعليمية وفاة مدير المدرسة الزراعية متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، رغم تعليق سابق لوكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الدكتورة بثينة كشك، أكدت فيها أنها لاتعلم بوفاة مدير المدرسة نتيجة إصابته بالفيروس المستجد، أو بسبب معاناته من مرض آخر.

وأكد مصدر طبي بمديرية الصحة في كفر الشيخ، في وقت سابق، أن مستشفى حميات دسوق استقبل مدير مدرسة دسوق الزراعية، المهندس ذكري عصر، منذ نحو أسبوع، يعاني من أعراض فيروس كورونا، وجرى تحويله إلى أحد المستشفيات، وتبين أنه يعاني من نقص الأكسجين، وجرى وضعه في الرعاية المركزة على جهاز التنفس الصناعي، إلا أن حالته تدهورت، وتوفى متأثراً بإصابته بالفيروس.

ومن جانبها، قالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنها لا تعلم بخبر وفاة مدير مدرسة دسوق الزراعية بفيروس كورونا أو بمرض آخر، مشيرةً إلى أنها علمت بمرضه دون تفاصيل، وأضافت أنها ستتواصل مع مديرية الصحة لمعرفة سبب الوفاة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنه وأسرته.

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء للمدرس الراحل، الذي كان يتمتع بحسن الخلق ومشهود له بالكفاءة، مطالبين بالاعتراف بوفاته بفيروس كورونا، واعتبارها إصابة عمل، وفقاً للقانون، لحصول أولاده على مستحقاته، مقدمين خالص العزاء لأسرته.

وتشهد محافظة كفر الشيخ تزايداً في أعداد الإصابات والوفيات بكورونا، وفق الإحصائيات التي خرجت من مستشفيات العزل في بلطيم وسيدي غازي، بالإضافة إلى قسم العزل بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، ومعمل الفيروسات الكبدية بقرية "الزعفران"، في مركز الحامول، والخاص بتحليل عينات فيروس كورونا للمشتبه في إصابتهم بالفيروس، في الوقت الذي نفت فيه الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، تزايد عدد الإصابات والوفيات، مؤكدة أن المعدلات مازالت طبيعية.