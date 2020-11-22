أماكن تنتشر فيها عدوى كورونا.. على رأسها " الجيم" و"الكيدز إيريا"

قدم الدكتور محمد علام، نائب مدير مستشفى النجيلة السابق، مجموعة نصائح تزامنًا مع زيادات الإصابات بفيروس كورونا المستجد، والحديث عن الدخول في الموجة الثانية.

وقال "علام"، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنَّ "الجيم" من الأماكن المغلقة التي لا يجب الذهاب إليها فب هذا الوقت وكذلك المسارح والسينما والمؤتمرات في القاعات المغلقة وصالونات الحلاقة والتجميل.

وأكّد أنَّ "المقاهي والكافيهات والمطاعم والأفراح والمناسبات" ليس من الضروري الذهاب لها في هذا التوقيت، لافتًا إلى أنَّه يمكن تأجيل الخروجات والمناسبات لمدة 3 أشهر على الأقل.

مدير مستشفى النجيلة السابق: بلاش عزومات ومنروحش عزومات ونأجل الخروجات لمدة 3 أشهر على الأقل

وحذر مدير مستشفى نجيلة السابق، من زيارة الأصدقاء والتي وصفها بأنّها "كارثة" ولا داعي لها ويمكن استبدالها بالاطمئنان عبر الهاتف فقط، و"كذلك العزومات العائلية ودور العبادة، لو مش هتقدر تلتزم متروحش".

وتابع: "الملاهي والكيدز إيريا خطر لما فيها من تلامس واختلاط مش وقته نهائي، المستشفيات طالما أنت معندكش حاجة تقلق، متروحش تكشف، ومتروحش تزور حد في المستشفى، لما يخف زوره في البيت، ولو رايح تكشف لحاجه طارئة يبقى مرافق واحد فقط، واحنا الاثنين لابسين كمامة".

"علام": لو ركبت مواصلة والناس مش ملتزمة.. اقعد جنب الشباك أو ادفع أجرة كرسي جنبك وخليه فاضي

وفيما يخص المواصلات العامة، قال "علام": "لو الناس مش ملتزمة أحاول أقلل استخدامها على قد ما أقدر، ولو مضطر يبقى افتح الشبابيك وألبس كمامتب وميكونش وشي في وش الركاب، ويا حبذا لو دفعت أجرة كرسي جنبك، وخليته فاضي، خصوصًا في المواصلات الطويله، أنا بعمل كدة".

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، إضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.