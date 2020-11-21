خالد الجندي: فيروس كورونا من جنود الله ولا يجب لعنه

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن عظمة الشهادة تتجلى فى تضحية اللواء ياسر عسر، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، الذي استشهد أثناء قيامه بمهام عمله، وبذل روحه وهو يحاول إنقاذ المجتمع من حريق.

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "dmc": "حياة اللواء ياسر عسر كلها تضحية وبسالة، والشهداء لا يكفي لنا أن نتذكرهم وأن ندعو الله سبحانه وتعالى لهم، بل أنا واثق من حفاوة الله سبحانه وتعالى بهم، دول أكرم الأكرمين".

وناشد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الجميع بعدم لعن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، كونه جندى من جنود الله سبحانه وتعالى، وهو الذي جاء به وهو الذي سوف يصرفه، مطالبًا الجميع اتباع الإجراءات الاحترازية من أجل تخفيف الضغط على الجيش الأبيض والحفاظ على أرواحهم، متابعًا: "أطباء مصر أمانة يجب الحفاظ عليهم".

واستشهد بقول الله تعالى: "مِنْ أجل ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِى إِسْرَائِيلَ أنه مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أو فَسَادٍ فِى الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ أن كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِى الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ"، موضحًا أن الشهيد يضحي بروحه من أجل إحياء نفس أخرى، "أعظم رسالة أن تحيى الجنس البشري".

وأشار إلى أن الشهيدة رقم 203 من شهداء جيش مصر الأبيض الدكتورة رغدة الدخاخني ضحت بروحها من أجل الدفاع عن المجتمع، مشيرًا إلى أنه يجب الدعاء لجيش مصر الأبيض الذي يقف فى الخط الأول لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".