محافظ الأقصر يطلق أكبر قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية

شارك المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، في إطلاق أكبر قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، والتي بدأ في تدشينها "صندوق تحيا مصر" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، الخميس الماضى، بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت عنوان "نتشارك .. علشان بكرة".

تأتي القافلة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتصبح أكبر قافلة إنسانية على مستوى العالم هدفت لرعاية مليون أسرة أولى بالرعاية على مستوى الجمهورية استعدادًا لفصل الشتاء.

وأعرب محافظ الأقصر خلال القافلة، عن تقديره لجهود منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخيرية وللمبادرات التي تستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين المستحقين، مشيدًا في الوقت ذاته بدور صندوق تحيا مصر والمؤسسات الخيرية ومنظمات المجتمع المدنى المشاركة في القافلة التي سجلت بها مصر رقم قياسي في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وشهدت الفاعلية من أمام ديوان عام محافظة الأقصر مشاركة كلًا من نائب المحافظ محمد عبد القادر والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والمهندس أسعد مصطفى مستشار المحافظ للمشروعات وصبري عبد الحميد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة وعدد من قيادات مؤسسات صندوق تحيا مصر والأورمان ومصر الخير والجمعية الشرعية.

وتضمنت القافلة الخاصة بمحافظة الأقصر عدد 5 شاحنات نقل كبيرة محملة بالمساعدات التي سيتم توزيعها للجمعيات الخيرية الرسمية بكافة أنحاء المحافظة لتقوم بدورها بتوزيعها على المستحقين في القرى والنجوع المختلفة، كما تشمل المساعدات المقدمة من مؤسسات صندوق تحيا مصر وجمعية الأورمان ومؤسسة مصر الخير والجمعية الشرعية بالأقصر نحو 7 آلاف و163 شنطة مجمدات وغذاء ودواجن، و2500 كرتونة مواد غذائية ضمن مبادرة "بالهنا والشفا"، كما تتضمن مبادرة "شتاء أمن" نحو 6 آلاف بطانية.