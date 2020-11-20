متحدث "تحيا مصر": قافلة "بالهنا والشفا" ستجوب 27 محافظة بداية من اليوم

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن المحرك الأساسي في القافلة في مبادرة "بالهنا والشفا" لتوزيع مليون كرتونة مواد غذائية على الأسرة الأولى للرعاية في 27 محافظة، كان توجيها من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتكثيف أنشطة الصندوق تطبيقا لشعار الصندوق "نتشارك" وتم حشد كل أطراف العمل المجتمعي لتسجل أكبر قافلة في موسوعة جينيس بأكبر قافلة تبرع بالدواجن والمواد الغذائية.

وأضاف "مختار" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "خبر اليوم" المذاع على فضائية “on” أن القافلة تستهدف الأسرة الأولى بالرعاية سواء عن طريق منظمات المجتمع المدني أو وزارة التضامن الاجتماعي، وهي تستهدف مليون أسرة لتقديم لهم الدواجن والملابس والبطاطين استعدادا للشتاء.

وتابع: "ستتحرك اليوم الجمعة، وهناك محاولة رسمية مع جينيس لتسجيل أطول سرب من الشاحنات الخاصة، وسيتم السير بشكل رأسي في طريق طوله 3 كيلومترات و200 متر، لتسجيل رقم جديد أيضا يكسر الرقم الذي حققته هولندا من قبل".

وأشار إلى أن التحرك سيكون في اتجاه 27 محافظة وهي مجمل محافظات الجمهورية وكل محافظ سيخرج لاستقبال القافلة وستتواجد منظمات المجتمع المدني لتوزيع الدواجن والخدمات على المواطنين وسيستمر التوزيع طوال الأسبوع المقبل.

وواصل "مختار": "الهدف في المقام الأول من القافلة حشد منظمات المجتمع المدني الفاعلة لتوفير للأسرة المستحقة بالفعل ودراسة الوضع على أرض بشكل معمق، بمشاركة 13 منظمة والقطاع الخاص، وحضر رموز من الفن والإعلام لتوصل رسالة بكل الأساليب لخدمة وتطوير الخدمات الموجهة للأسرة الأولى بالرعاية".

وألمح إلى أنه في رمضان الماضي كانت توجد قافلة مشابهة لتوزيع 300 ألف كارتون لكن لم يتم التواصل مع جينيس وتواصل مع الصندوق لتسجيل أي أحداث جديدة غير مسبوقة والقافلة التي ستتحرك غدا ستكون 3 أضعاف التي تمت في رمضان.

وذكر "مختار" أن القافلة تحقيقا لما جاء في خطاب الرئيس عام 2019 الذي أكد فيه على أهمية تعظيم المجتمع المدني فيما يتعلق بمشروعات التنمية.