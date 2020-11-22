الأوقاف تحذر من استغلال المساجد في الدعاية الانتخابية

أعلنت وزارة الأوقاف حالة الطوارئ بداخلها لضبط أفرع الوزارة ومساجدها والالتزام بالحياد في ظل انتخابات إعادة المرحلة الأولى لمجلس النواب والتي تبدأ غدا وتستمر حتى الثلاثاء المقبل.

وعممت وزارة الأوقاف منشورا لها على المدريات بمحافظات المرحلة الأولى، طالبتهم فيها بالتزام الحياد التام في الانتخابات البرلمانية للإعادة كما تم في الانتخابات الأولى، والتأكد من إعفاء شخص تابع للوزارة حال قيامه بتوجيه ناخبين.

وبحسب المنشور الموزع علي المحافظات، فإن "الأوقاف" تدعو المواطنين للمشاركة الوطنية الواجبة، مؤكدة أن شأنها مثل جميع مؤسسات الدولة الوطنية، حريصة كل الحرص على انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، معبرة عن إرادة الناخبين الذين نثق في وعيهم ووطنيتهم كل الثقة، وحرصهم على المصلحة الوطنية التي تلفظ الإرهاب والإرهابيين والغلاة والمتطرفين.

وحذرت الوزارة جميع العاملين بها من استخدام المساجد أو ساحاتها أو ملحقاتها، أو أي من منشآتها في الدعاية الانتخابية أو السماح للآخرين باستخدامها في ذلك، وأنه يجب مواجه ذلك بحسم شديد، مؤكدة أن من يخالف ذلك يلقى عقابه، مع إلزام القائمين على أمر المساجد بتحرير محاضر رسمية للمخالفين، طبقا للقانون.

وأكدت "الأوقاف" أنها ملتزمة باحترام الدستور والقانون في ممارسة الحريات، غير أنه التزاما بمبدأ تكافؤ الفرص وعدم توظيف الدين سياسيا، سحبت تصريح الخطابة من أي مرشح، بمجرد تقديم أوراقه للترشح، ومنع إعفاء أي قيادة حال ترشحها لحين انتهاء العملية الانتخابية بالكامل.