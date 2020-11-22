تسليم دفعة جديدة من متعافي الإدمان قروضا تتخطى 3 ملايين جنيه

سلم الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مجموعة جديدة من المتعافين من إدمان المخدرات، شيكات لدعم مشروعاتهم الصغيرة ومساعدتهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى، وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة بعد تعافيهم من الإدمان من خلال الخط الساخن "16023" لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

وأضاف عثمان في بيان له، أن ذلك في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج المجاني والدمج المجتمعي للمتعافين كأفراد نافعين في المجتمع، مثل مشروع قطع غيار ومشروع ورشة تصنيع الموبيليا بالقاهرة.

وأكد أن هناك فتاة تقدمت للحصول على قرض لإنشاء مشروع "معرض موبيليا" في الإسكندرية حيث تعد المرة الثانية التي تتقدم فيها فتاة لإنشاء مشروع بعد تعافيها من الإدمان من خلال الخط الساخن "16023" لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وذلك في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعي للمتعافين كأفراد نافعين في المجتمع.

ولفت إلى أن قيمة إجمالي القروض التي تم توفيرها لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من بنك ناصر الاجتماعي بلغت نحو 3 ملايين و710 آلاف جنيه حتى الآن.