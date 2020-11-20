مكافحة الإدمان: خط ساخن للإبلاغ عن سائقي أوتوبيسات المدارس المشتبه بهم

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن الحملات الخاصة بأضرار إدمان المخدرات بين المواطنين مازالت مستمرة، حيث بدأت أولى الحملات مع بداية عام 2015، وكان حينها نسبه التعاطي ما بين سائقي الحافلات المدرسية 12%، وكان يتم الكشف سنويا على ما يقرب من 4 الآف سائق للحافلات المدرسية، إلا أنه في أخر آسبوعين تم الكشف على 450 سائق، وتبين تعاطي 13 منهم، وتم تحويلهم للنيابة.

وأضاف "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الآن"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه خلال الفترة الحالية وصلت نسبة التعاطي بين سائقي الحافلات المدرسية وصلت لـ2%، وهي نسبة غير مرضية، ويعمل الصندوق على منع تلك الظاهرة بشكل كامل، حيث إن وجود سائقين لحافلات الأوتوبيسات المدرسية يتعاطون المواد المخدرة هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا.

وأوضح أنه يتم إجراء تحاليل خاصة بتعاطي المخدرات بشكل مفاجئ ومستمر على كافة المدارس، بشكل دوري وغير معلوم: "فجائية الحملات منهج عمل أساسي وهي ما تظهر لنا النتائج الدقيقة إلى حد كبير".

وأكد أن الصندوق يعمل ضمن بروتوكول رباعي بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ووزارة الداخلية متمثلة في إدارة مكافحة المخدرات والإدارة العامة للمرور، ووزارة الصحة ممثلة في الأمانة العامة للصحة النفسية ووزارة التربية والتعليم، وهي الجهات التي دائما ما تقوم بحملات تعاطي المخدرات بين سائقي الحافلات المدرسية.

وأشار إلى أن هناك خط ساخن 16023 يجب على الأسر المصرية التواصل معه حال اشتباه بوجود سائق حافلات مدرسية يتعاطي للمخدرات ويبلغون عنه: "عايزين نطمن من عدم تعاطي السائق للمخدرات، أو في حالة ثبوت تعاطيه المخدرات يتم إيقافه عن العمل وتحويلة للنيابة، والإجراءات الإدارية التي تقوم بها ألمدرسة تخص وزارة التربية والتعليم، ويتم محاسبة المدارس التي وجد فيها نسبة تعاطي عالية بين السائقين".