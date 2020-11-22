مديرية أمن القاهرة تواصل شن الحملات الأمنية وآخرها بالزمالك

بعد أيام من شن حملة مكبرة بمنطقة المعادي، واصلت مديرية أمن القاهرة حملاتها الليلية، بشنها حملة مكبرة، بمنطقة الزمالك التابعة لقسم شرطة قصر النيل، بمشاركة كل الأجهزة الأمنية بالمديرية، وضبطت الحملة، العديد من المخالفات، التي تم اتخاذ الإجراءات القانونية نحوها، وإحالتها للنيابة العامة.

يذكر أن مديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواءان أشرف الجندي مدير الأمن، ونبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، واصلت شن حملاتها الأمنية، لضبط الخارجين عن القانون، وذلك في إطار جهود مديرية الأمن، للحفاظ على المظهر الحضاري بشوارع العاصمة.

وضبط كل ما يخل بالأمن العام، وإزالة كل الإشغالات والتعديات والمخالفات، وغلق كل الأنشطة المخالفة، وإزالة المعوقات التي قد تؤثر في الحركة المرورية بالشوارع والميادين، والقضاء على كل المظاهر العشوائية، والتصدي لكل المخالفات منعا لتفاقمها.

وعززت الحملة، من شعور المواطنين بالأمن والأمان، وساعدت على تحقيق السيولة المرورية، وقدم أهالي المنطقة الشكر لأجهزة الأمن على الجهود التي قاموا بها، هذا وستتواصل الحملات بكل مناطق العاصمة، لتحقيق أمن وأمان المواطنين.

وفي السياق ذاته، شنت إدارة مباحث المخدرات، حملة مكبرة فى قطاع غرب القاهرة، وأسفرت عن ضبط 18 كيلو من المواد المخدرة المتنوعة، وضبط خلالها 29 متهما، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وتم التحفظ على المضبوطات من قبل النيابة العامة، وتحرر محضر وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية الازمة.

يذكر أن في وقت سابق اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة، ومدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة اللواء نبيل سليم، عقدا اجتماعا مع ضباط البحث الجنائي بالمديرية، ووضع خطة أمنية لشن الحملات الأمنية لضبط المخالفين والهاربين من أحكام جنائية في دوائر أقسام العاصمة.

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وأسفرت الحملات عن القبض على 44 متهما هاربين من أحكام قضائية، كما تم القبض على 17 متهما بتهمة تعاطي والاتجار فى المواد المخدرة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام الأمن بوزارة الداخلية، وتحرررت المحاضر اللازمة، وأحيلت الى النيابات المختصة، التى تولت التحقيق وأمرت بحبس المتهمين على ذمة القضايا، وسيتم إحالتهم إلى المحاكم المختصة لنظر تلك القضايا.