رئيس وحدة محلية بطوخ يحذر من لمس الأعمدة الكهربائية أثناء سقوط الأمطار

أصدرت الوحدة المحلية لقرية أجهور الكبرى بمركز طوخ بمحافظة القليوبية تحذيرا للمواطنين بعدم ملامسة أعمدة الكهرباء أثناء فترات الأمطار وسوء الأحوال الجوية والتنبيه علي الأطفال بعدم الالتصاق أو ملامسة الأعمدة حفاظا علي أرواحهم وصحتهم.

ونبهت الوحدة في سياق متصل علي جميع المواطنين عدم قص الأشجار الموجودة بالطرق والشوارع العامة إلا بعد الرجوع إلي الوحدة المحلية وشركة الكهرباء.

وقالت في بيانها إن من يقوم بذلك دون التنسيق مع الوحدة المحلية وشركة الكهرباء يعرض نفسه للمسائلة القانونية.

وقال الدكتور محمد أبو النور رئيس الوحدة المحلية بالقرية إن هذه التحذيرات تأتي في إطار خطة الوحدة لمواجهة الطقس السيئ والأمطار مشيرا إلى أن الوحدة أعلنت حالة الطوارئ القصوى لمواجهة الطقس السيئ والأمطار، وتم تجهيز كافة الإمكانيات والقوى البشرية لمواجهة أي طوارئ قد تحدث خلال موجات الطقس السيئ وفصل الشتاء بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ والمحافظة وشركة مياه القليوبية وفي ضوء التحذيرات الخاصة بالأرصاد الجوية.

وفي وقت سابق أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، رفع حالة الطوارئ تحسبا لسقوط أية أمطار على قرى ومدن المحافظة، وانتشار المعدات بمنازل الكبارى والأنفاق لسرعة رفع تراكمات المياه، موضحا أنه فى إطار استعدادات الشركة لاستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار، قامت الشركة بتنفيذ أعمال غرف صرف الأمطار فى نطاق محافظة القليوبية بقيمة تقدر بـ27 مليون جنيه تقريبًا.

وأوضح مجاهد، أنه من المخطط تنفيذ 1800 غرفة صرف أمطار بالمناطق الحيوية والطرق الرئيسية والمحاور والميادين الرئيسية، ومن المقرر تنفيذ غرف صرف أمطار بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، ونفق أسفل الطريق الدائرى ومطالع ومنازل الكبارى بمدن المحافظة، والتى كانت تحدث تأثيرًا كبيرًا على حركة المواطنين أثناء فترت سقوط الأمطار.

وأشار إلي أنه بلغ إجمالى المعدات التى استعدت بها الشركة لاستقبال موسم الأمطار 108 معدة بالإضافة إلى 50 طلمبة غاطسة، تم توزيعها على مناطق تجمع مياه الأمطار بالمدن المختلفة على مستوى المحافظة، موضحا أن أطوال شبكات الصرف الصحى بالمحافظة تصل 1950.3 كم، فيما بلغ عدد محطات معالجة الصرف الصحى بالمحافظة 20 محطة، أما محطات رفع الصرف الصحى 149 محطة، فيما تم وضع خطة للعمالة لمواجهة الأمطار تضمنت 540 عامل تقريبا.

وأضاف، أنه قامت قطاعات التشغيل والصيانة والحملة الميكانيكية والطوارئ بالتنسيق مع فروع الشركة بمدن المحافظة، وبالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن بتطهير بالوعات صرف الأمطار وشبكات الصرف الصحى، وتنفيذ محاكة لجاهزية وتحرك المعدات لمواجهة الأمطار والسيول بمناطق تجمع المياه والأنفاق وكيفية التعامل معها والتخلص منها فى وقت محدد وبالسرعة المطلوبة، حيث تم الاستعانة بالشفاطات وسيارات الكسح والطلمبات المحمولة على سيارات وطلمبات الرفع الخاصة بالإنفاق.