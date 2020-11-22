من بينها مدرسة زراعية.. محافظ الأقصر يتفقد عددا من المشروعات

أجرى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، جولة تفقدية في مدينة الطود، برفقة اللواء دكتور عماد أبو العزايم السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد عمرو حسن وكيل الوزارة لشئون مكتب المحافظ، والمهندس أسعد مصطفى مدير عام مديرية الطرق والنقل ومستشار المحافظ والمشرف العام على المشروعات بالمحافظة، والدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود.

واستهل محافظ الأقصر، جولته بمدينة الطود، من خلال تفقد قطعة أرض فضاء في مدخل المدينة من أملاك الدولة، حيث من المقرر أن يتم عمل موقف للسيارات الأجرة لخدمة الأهالي داخل قرى المركز، ثم توجه لمتابعة استئناف أعمال تنفيذ مشروع إنشاء مدرسة الطود الثانوية الزراعية والتي يشرف على إنشائها هيئة الأبنية التعليمية وتنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمقامة على مساحة 20 فدان، وبها مبان على مساحة 12 فدان، وتتكون من 32 فصل دراسي، وبها 15 ملحقا من معامل إنتاج ألبان وأجبان وسمن بلدي، ومناحل ومزارع لتربية الحيوانات والإنتاج الداجني وصوب زجاحية وصوب خشبية وورشة نجارة وورشة ميكانيكا و4 عنابر ومخازن وجراج للسيارات ومصلى وملعب قانوني، والمقرر الانتهاء من الأعمال الجارية بها شهر مارس المقبل، حيث تم الانتهاء بنسبة 80% من إجمالي الأعمال بها، كما وجه محافظ الأقصر بإعادة تأهيل الطريق المؤدى إلى المدرسة.

وتوجه ألهم، إلى تفقد ملعب مركز شباب الحسينات والمقام على مساحات قانونية دولية والذي تم تطويره، وناقش القائمون على الملعب مدى إمكانية تطوير بوابة الدخول وعمل تراك قانوني وإقامة جراج بجوار الملعب.

وتفقد محافظ الأقصر، إنشاء محطة مياه شرب الطود الجديدة والتي تعد أضخم مشروع قومي جديد لتحقيق الاكتفاء الذاتي للسنوات القادمة، من المياه بطاقة 10000 متر مكعب /اليوم، بتكلفة إجمالية 65 مليون جنية، بالإضافة إلى زيارته إلى محطة الطود المدمجة والتي تعمل بطاقة17000 لتر مكعب/اليوم، ليصبح الإجمالي بالمحطتين 27000 متر مكعب/اليوم، والتي تخدم جميع قرى ونجوع المركز، وتعمل على زيادة جودة المياه المنتجة للاكتفاء الذاتي من المياه واستدامة الخدمة حتى 2030، مع زيادة فرص العمل والاستثمار بالظهير الصحراوي بالطود وكذلك القضاء على المناطق الساخنة بحواجر العديسات قبلي وبحري وتوفير الاحتياجات المائية للأنشطة المستقبلية بمركز الطود.