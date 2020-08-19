رئيس مركز الطود يتابع أعمال تشغيل محطة الرفع الرئيسية بنجع مسلم

تفقد الدكتور محمد رزق، رئيس مركز ومدينة الطود، جنوب الأقصر، الأعمال الجارية بمشروع الصرف الصحي بالمدينة.

واستمع رزق - خلال الجولة - إلى موقف الأعمال من مسؤولي الشركة المنفذة للمشروع، والذين أوضحوا أنه تُجرى الآن أعمال ربط خطوط الصرف الصحي الفرعية بالخط الرئيسي، وذلك لتشغيل محطة الرفع الرئيسية بنجع مسلم، والتي تقوم بصرف مياه الصرف إلى محطة المعالجه الثلاثيه بالعديسات.

كما أوضح مسوولو الشركة المنفذة للمشروع، لرئيس المدينة أنه جار الانتهاء من التشطيبات لمحطة رفع نجع مسلم استعدادًا لافتتاحها بالقريب العاجل، على أن تُستكمل باقي المحطات الأربع بمناطق نجع حسين حسن، ونجع أبو حروقة، ونجع العمدة، ونجع مكي تباعاً.

وتابع رئيس مركز ومدينة الطود، عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها، لمتابعة نسب التنفيذ وآخر تطورات وطلبات العمل لإنهاء تلك المشروعات في أقرب وقت.

وخلال جولته، تابع أعمال رصف طريق مستشفي العديسات، وبعض الإنشاءات التي تمت به عقب الانتهاء من تركيب خط الصرف الصحي.