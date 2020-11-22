كشف غموض العثور على جثة مشوهة ببدر: مريض نفسي دهسته سيارة

نجحت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بإشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة، في كشف غموض العثور على جثة شاب مشوهة الوجه ملقاة بطريق الروبيكي بدائرة قسم شرطة بدر.

وتبين من التحريات أن الضحية مريض نفسي، ولقى مصرعه دهسًا تحت عجلات سيارة ملاكي وفر سائقها هاربًا بعد الحادث.

وأكدت المعاينة أن الحادث أسفر عن تهشم الرأس وتشوه الوجه، وتحرر محضر بالواقعة، واستدعى رجال المباحث أسرة المجني عليه، وأكدوا أن الضحية اعتاد ترك المنزل بسبب إصابته بمرض نفسي، ولم يعلموا بالحادث إلا عن طريق الشرطة.

وقررت النيابة تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وكلفت رجال المباحث بسرعة تحديد قائد السيارة المتسبب في الحادث.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من المقدم محمد عبدالمنعم، رئيس مباحث بدر، يفيد بتلقيه بلاغًا بالعثور على جثة مجهولة الهوية مشوهة الوجه وملقاة بطريق الروبيكي. وجرى تشكيل فريق من المباحث، وبالانتقال إلى مكان البلاغ جرى العثور على الضحية، يرتدي جميع ملابسه، ويحمل كل متعلقاته الشخصية، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات توصل رجال المباحث إلى أن الضحية شاب في العقد الثالث من العمر، وحاصل على مؤهل جامعي، ومصاب بمرض نفسي، وسبق احتجازه داخل مستشفى للأمراض النفسية والعصبية.

وكشفت التحريات الأولية عن أن سيارة ملاكي دهست الضحية أثناء سيره ليلًا، قبل اكتشاف الجريمة بـ18 ساعة، وبمراجعة الكاميرات جرى رصد سيارة كان يقودها شاب وبجواره سيدة، ورجحت التحريات أنه أثناء سير المجني عليه بمكان الحادث فوجئ بالسيارة تصطدم به، وجارٍ تحديد مالكها لضبطه، وفحصت الشرطة 17 سيارة شوهدت بمكان الجريمة.