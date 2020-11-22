ابنة هيفاء وهبي تشدو بأغنية والدتها رغم أزماتهما لأول مرة

بعد سنوات من الأزمات والابتعاد عن بعضهما البعض، ظهرت زينب فياض ابنة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، في فيديو جديد لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وهي تغني أغنية "توتا توتا" لوالدتها لأول مرة.

ظهرت زينب، وعلقت على الفيديو قائلة: "الفقرة التي تحبوها كلكم، فقرة أنا ودانييلا، دانييلا مقضيتها عم تقول توتة توتة طول اليوم".

جاءت التعليقات جميعها، تطالب زينب بالتصالح مع والدتها الفنانة هيفاء وهبي، وظهورهما سويا من جديد.

يذكر أن زينب، ابنة هيفاء وهبي الوحيدة، التي أنجبتها من زوجها الأول نصر فياض، التى تزوجته في سن صغيرة وانفصلت عنه، وأدى ذلك إلى منعها من تربية ابنتها زينب، التي هي أيضا تزوجت، وأنجبت مؤخرا طفلتها الوحيدة "دانييلا".

وفي سياق آخر، نفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، كل الأخبار التي انتشرت مؤخرا، حول تصالحها مع مدير أعمالها السابق محمد وزيري، وعن مشاهدتهما سويا في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

قالت هيفاء، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أولا هو ما زال مسجون منذ 4 أشهر، على ذمة التحقيقات.. ثانيا: منذ ساعات وحتى هذه اللحظة التي أكتب فيها التويتة، هناك جلسة محكمة تعقد حالا، ويترافع فيها ضده الأساتذة المحامين المستشار ياسر قنطوش والدكتورة رانيا المناوي.. ‏ثالثا والأهم: هيدا الخبر من سابع المستحيلات إنه يحصل.. ‏رابعا: أنا بلبنان".

بداية علاقة هيفاء ووزيري، كانت في عام 2017، انطلقت شائعة داخل الأوساط بوجود علاقة حب وارتباط بين الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وملحن مصري لم يتم ذكر اسمه، ومع مرور الأيام تردد في الأوساط الفنية، بأن هذا الملحن هو شاب يدعى محمد وزيري.