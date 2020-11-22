بقيمة 50 مليون يورو.. توقيع اتفاقية تطوير وتأهيل الخط الأول للمترو

شهد الفريق كامل الوزير، وزير النقل ونظيره الفرنسي جان باتيست وزير النقل الفرنسي، توقيع الإتفاقية التنفيذية، للقرض المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية، بقيمة 50 مليون يورو، للمشاركة في تمويل أعمال تطوير وإعادة تأهيل الخط الأول للمترو.

وقع الاتفاقية، الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، وفابيو جرازي مدير مكتب الوكالة الفرنسية بالقاهرة، والسفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه.

وأكد وزير النقل، على عمق العلاقات بين مصر وفرنسا، والتعاون التاريخي والحالي المثمر في مجال النقل، حيث يتم تنفيذ عدد من المشروعات والعقود المشتركة، من أهمها تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو، التي ينفذها تحالف (فينسي الفرنسية/ أوراسكوم/ المقاولون العرب).

وكذلك توقيع عقد إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو (جامعة القاهرة– إمبابة– العباسية- عدلي منصور)، بين الهيئة القومية للأنفاق، وشركة RATP DEV الفرنسية.

ولفت الوزير، إلى أنه يتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر مع الشركات الفرنسية في كل مجالات النقل، مضيفا أن هذا التوقيع، يأتي في إطار اهتمام وزارة النقل بأعمال الصيانة وإعادة التأهيل، والتحديث لما تم تنفيذه من خطوط مترو الأنفاق، لا سيما الخط الأول لمترو الأنفاق، الذي يعتبر العمود الفقري لشبكة خطوط مترو الأنفاق العاملة، والمخطط تنفيذها.

وذلك بالتزامن مع تنفيذ خطوط شبكة المترو الجديدة، وذلك حرصا من الدولة على تقديم خدمة مميزة للمواطن المصري، والحفاظ على الأصول، واستمرارية صيانة هذا المرفق الحيوي الهام.

وأوضح الوزير، أنه سيتم تنفيذ أعمال تطوير الخط الأول للمترو، على مرحلتين، الأولى تشمل أعمال تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم المركزى، وأعمال السكة، وأعمال القوى الكهربية، بتكلفة تبلغ حوالى 751 مليون يورو يتم تمويل الشق الأجنبى لها، من خلال قروض بمبلغ 605 ملايين يورو، والباقى بقيمة 146مليون يورو يمول من الخزانة العامة للدولة.

والمرحلة الثانية، تشمل أعمال تطوير الوحدات المتحركة (شراء عدد 32 قطار وإعادة تأهيل لعدد 23 قطار) بتكلفة تبلغ 650 مليون يورو "جار التنسيق مع شركاء التنمية لتوفير التمويل اللازم لها"

وأشار إلى أن وزارة النقل، لديها خطة لتطوير الوحدات المتحركة بالخط الأول، لتصبح كل قطارات الخط مكيفة.

وأضاف الوزير، أنه يجري حاليا، نهو إجراءات التعاقد مع المكتب الإستشاري الإيطالي Italfer، للقيام بأعمال إعداد مستندات الطرح على المقاولين واستشاري الإشراف على التنفيذ، والقيام بأعمال الدعم الفني في مرحلة الطرح والتقييم والترسية.