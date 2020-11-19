وزيرا النقل والرياضة يودعان المشاركين في الفوج الأول من قطار الشباب

حرص الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الخميس، على توديع الشباب المشاركين في الفوج الأول من مشروع قطار الشباب للأقصر وأسوان الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة.

والتقى الوزيران بمجموعة من الشباب المشاركين بالقطار قبل توجههم من محطة مصر بالسكك الحديدية إلى مدينتي الأقصر وأسوان لتنفيذ البرنامج المحدد لهم من قبل وزارة الشباب والرياضة حيث يشارك في الفوج الأول من قطار الشباب للأقصر وأسوان عدد 420 شابا وفتاة قدموا للاشتراك في الفوج الأول من القطار من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.

وأكد وزير النقل أن هذه المبادرة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالشباب وإطلاعهم على معالم مصر التاريخية، وفي إطار التكامل بين وزارات الحكومة المختلفة، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا لتأمين وسلامة جميع الركاب، مضيفا أنه تم بعد التنسيق بين الوزارتين لتشغيل قطارات الشباب ضمن برنامج (اعرف بلدك)، وخلال الفترة من 19 نوفمبر 202 حتى 4 يوليو 2021، بمعدل قطارين أسبوعيا فى الاتجاهين من القاهرة إلى الأقصر وأسوان والعكس وهي قطارات درجة ثانية مكيفة إسباني وأن إجمالى عدد الرحلات 40 رحلة ذهاب وعودة.

ولفت وزير الشباب والرياضة إلى أهمية المشروعات التي تنفذها الوزارة للنشء والشباب، والتي تتيح لهم التعرف على المعالم السياحية والأثرية التي تتميز بها مصر عن مختلف دول العالم، بما يعزز قيم الانتماء والولاء لديهم.

وأكد الدكتور أشرف صبحي على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا من خلال استخدام المطهرات والمعقمات، وارتداء الكمامات، والحفاظ على التباعد الاجتماعى كون سلامة الشباب المشاركين وصحتهم في مقدمة أولويات الوزارة.

وأعرب الوزيران عن خالص تمنياتهما بسلامة الوصول للشباب المشاركين بالفوج الأول بمشروع قطار الشباب، والاستمتاع بفترة إقامتهم بالأقصر وأسوان، والتعرف على عراقة وحضارة الآثار المصرية التي تتميز بها المدينتان.