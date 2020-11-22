عضو الشيوخ: أتوقع منافسة شرسة في جولة الإعادة بمحافظات الصعيد

وجّه الدكتور ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ، الشكر إلى الحكومة على مجهودهم الكبير الذي يشهد له الجميع لحرصهم على إجراء الانتخابات البرلمانية 2020 في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد وعدم وجود أي خروقات ولا تزوير رغم وجود قبيلة قوية في محافظات الصعيد المختلفة.

وأضاف "الهضيبي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الانتخابات البرلمانية لم تشهد أي خروقات أمنية وهذا يحدث لأول مرة، ويعد شيئا محمودا بالنسبة للمواطن والمرشح متوقعا أن الإقبال سيكون كبيرا في جولة الإعادة للمرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية.

وأوضح أن سبب الإقبال الكثيف المتوقع في المرحلة الثانية هو أن الأصوات حاسمة والمرشحين محددين وعددهم أقل عكس الجولة الأولى التي يكون فيها 40 مرشح.

وتوقع عضو مجلس الشيوخ وجود منافسة شرسة في جولات الإعادة في محافظات المنيا والتي بها تقريبا إعادة على كل المقاعد وكذلك سوهاج وأسيوط والإسكندرية ولكن المنافسة تكون قوية في محافظات الصعيد بسبب القبيلة والتصويت العائلي للأشخاص ليكون ممثلين لهم في البرلمان عرس الديمقراطي مقارنة بالتصويت غير المعتمد على القبيلة في المدن والحضر.