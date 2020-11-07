خبير استراتيجي: الانتخابات البرلمانية تعكس صورة مصر للخارج

قال باسل يسري، الخبير الاستراتيجي، إن المواطن المصري ترسخ في شخصيته الانتماء والولاء لبلده، وكل مواطن يستعد لافتداء تراب هذا الوطن بروحه، مؤكدًا أن مصر دولة قوية وتحتفظ بخصائصها الذاتية، ولا تتبع أي نظام خارجي، كما أن مصر على مدار تاريخ الاستعمار الذي غزاها، كانت مقبرة للغزاة.

وأضاف "يسري"، خلال حواره على شاشة "Extra news"، أن مصر لم تُطبق أي ثقافة أو فكر غربي في نظامها السياسي، وبالتالي عند حدوث حركة "الضباط الأحرار"، كانت مصر ضد الاستعمار البريطاني، وضد استغلال الجانب البريطاني، والجانب الفرنسي لقناة السويس.

وأشار الخبير الاستراتيجي، إلى أن هذه الانتخابات البرلمانية التي تُعقد في الوقت الحالي، لم تمر بأهميتها منذ عشرات السنين، بسبب وجود الاضطرابات الأمنية، والتحديات التي تواجه الإدارة السياسية، أو التي تواجه الشعب المصري، كما أن نسبة الناخبين في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب عام 2020، ضعف نسبة الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ، وأكبر نسبيًا من الناخبين في الانتخابات لعام 2015.

وأوضح أن ما يهم في عام 2020، أن هذه الانتخابات ستعكس صورة مصر للخارج ودول الغرب، لأن كل دول العالم تنظر إلى الانتخابات البرلمانية في مصر، وبالتالي فإن الانتخابات البرلمانية الحالية، هى الأهم على مدار السنوات العشر الماضية، وهناك قناعة كبيرة وثقة من جموع المواطنين فى القيادة السياسية، مشيرا إلى أنها تثق فى رؤيتها وفى تنفيذ رؤية 2030، مؤكدا أن التنوع الفكري والأيديولوجي تحت قبة البرلمان، هو ما يقنع الناخب بالمشاركة فى العمل السياسي.