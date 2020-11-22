خروج عجلة أحد قطارات المترو عن القضبان بمحطة حلوان دون إصابات

أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أن محطة حلوان بالخط الأول للمترو، شهدت خروج أحد عجلات أحد القطارات عن القضبان، دون حدوث أي إصابات أو تعطيل حركة مسير القطارات.

وأشار عبدالهادي، في تصريحات لـ"الوطن"، إلى أنه عقب خروج العجلة عن القضبان تم وقف القطار، وتم إنزال جميع الركاب، وتم سحب القطار إلى ورش الصيانة، واستقل الركاب قطارا آخر، موضحا أن محطة حلوان بها سكك احتياطية، يتم تخزين القطارات المعطلة عليها.

وقال إن جميع قطارات المترو العاملة على الخطوط الثلاثة للمترو، تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق الرحلات، مشيرا إلى أن المهندس على الفضالي رئيس شركة مترو الأنفاق، أصدر تعليمات بعدم خروج أى قطار من ورش الصيانة، إلا بعد التأكد من حالته الفنية قبل التشغيل، لتوفير جميع الحماية والسلامة للجمهور والعاملين معا، مؤكدا أن حركة القطارات منتظمة، ولا يوجد ما يعوق حركة السير.

وأشار متحدث مترو الأنفاق، إلى أن القطار تم سحبه إلى ورش صيانة الخط الأول للمترو لعمل الصيانات اللازمة قبل إعادة تشغيل مرة ثانية، مؤكدا أن جميع قطع الغيار متوفرة تماما بكل الورش التابعة لشركة مترو الأنفاق، كما أن الورش تعمل بنظام الورديات، لتحقيق التباعد الاجتماعي بسبب انتشار فيروس كورونا.

ولفت عبدالهادي، إلى أن هناك حملات مفاجئة على جميع خطوط المترو لمنع دخول أى راكب لا يرتدى الكمامة الطبية، منوها بأن هناك عمليات تعقيم تتم بصورة منتظمة من خلال تعقيم القطارات والمحطات كل ساعتين، وتعقيم مكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للوقاية من كورونا.

وأوضح متحدث مترو الأنفاق، أن الشركة لم ترصد حتى الآن، أى إصابات من قبل الركاب بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة، مؤكدا أن الشركة تنفذ إجراءات صارمة، بجميع المحطات لمنع انتشار الفيروس.