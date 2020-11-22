عاجل.. مصدر: شفاء صلاح من كورونا.. واستمرار زوجته في العزل الصحي

قال مصدر مقرب من أسرة اللاعب الدولي محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني لكرة القدم، ونادي ليفربول الإنجليزي، أن اللاعب تماثل للشفاء من إصابته بفيروس كورونا.

وكشف المصدر، أن نتيجة المسحة التي أجريت للاعب جاءت سلبية، وان اللاعب عقب وصوله إلى ليفربول طمأن أسرته، وأكد لهم أن حالته الصحية جيدة، وان نتيجة المسحة اليوم جاءت سلبية، ومن المقرر مشاركته في تدريبات فريق ليفربول غدا واحتمالية المشاركة في المباراة القادمة للفريق.

موضحاً أن زوجة اللاعب مازالت في العزل الصحي، ولم تخضع حتى الآن إلى مسحة ثانية، ولم تظهر عليها أي أعراض للمرض، وتمارس حياتها بشكل طبيعي، وابنتيها وايضا جميع أفراد الأسرة.