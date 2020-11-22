"تنسيقية الأحزاب": لدينا 1500 مراقب على الانتخابات في مختلف المحافظات

قال أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية مستعدة غدا للجولة الثانية للإعادة في المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية 2020 وتعقد اللجنة لجنة خاصة لمتابعة الانتخابات ويتنشر 1500 عضو مراقب على الانتخابات بتصريح من الهيئة العليا للانتخابات في مختلف محافظات الجمهورية.

ووجه "نجاتي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، رسالة باسم التنسيقية إلى المواطنين للنزول للإدلاء بصوتهم، وغدا سيكون يوم حافل بالحضور من جانب الشباب والسيدات وسط منافسة شرسة في المقاعد الفردية من مرشحين مستقلين ومن الأحزاب.

وأضاف أن اللجنة شكلت غرفة مركزية تتابع الانتخابات في مختلف اللجان في الجمهورية ويقودها الشباب الذي يريد أن يصنع فارقا في الانتخابات التي تمثل عرسا ينتظره المواطنون كل 5 سنوات لاستكمال المؤسسات التشريعية في مصر.

وتابع: "في التنسيقية متحيزين للمرأة 46% من المرشحين سيدات، تواصلنا مع المصريين في الخارج للحشد للتصويت وهكذا فعل المستقلين والأحزاب لحشد التصويت للمصريين في الخارج الحريصين على الإدلاء بصوتهم".

يذكر أن المرحلة الأولى لانتخابات النواب أجريت في 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح على مدار أيام 21 و22 و23 في الخارج ويومي 24 و25 في الداخل.

وتجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

فى حالة الإعادة بالمرحلة الثانية يكون الاقتراع للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين 5 و6 و7 ديسمبر، وتجرى جولة الإعادة فى الداخل يومى الاثنين والثلاثاء الموافقين 7 و8 ديسمبر، وتعلن النتيجة في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر.