كفر الشيخ" صفر" سيدات في جولة إعادة انتخابات البرلمان

اعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أسماء الفائزين لخوض جولة الإعادة في انتخابات نواب 2020 على الدوائر الـ4 بالمحافظة، ولكنها خلت من وجود أي سيدات على الرغم من ترشح 10 سيدات على مقاعد النظام الفردي، وكانت إحداهن تعلق الآمال على أصوات المصريين في الخارج، لكنهن خرجن جميعاً من السباق الانتخابي.

وشهدت الانتخابات ترشح 10 سيدات بـ3 دوائر إلا انهن خسرن جميعاً المعركة، وتقدمت إحداهن بطعناً للهيئة الوطنية للانتخابات، على إجراء الانتخابات نفسها، زاعمة أن بعض المرشحين وزعوا اموالاً وشنط غذائية على الناخبين لتوجيههم للتصويت لبعض المرشحين لكنه لم يُقبل، لتسجل المحافظة" صفر" سيدات في السباق الانتخابي.

وعلى الرغم من قيام السيدات الـ10 بجولات كثيرة وتعليق لافتات إلا انهن خسرن جميعاً السباق، في خطوة تؤكد ان" كفر الشيخ ملهاش حظ مع السيدات النائبات"، فعلى مدار سنوات كثيرة، لم تنجح سيدة بنظام الفردي في الانتخابات البرلمانية.

وشهدت الدائرة الأولي بكفر الشيخ والتي تضم مركزي" كفر الشيخ وقلين"، ترشح 3 سيدات هن" مها يونس، اماني عزوز، و ياسمين ابو الفتح"، في منافسة 46 رجلاً، إلا ان جولة الإعادة سيخوضها 6 من الرجال أبرزهم النائب الحالي احمد طنطاوي، والذي حصل على أعلى الأصوات ، بينما خلت الدائرة الثانية والتي شملت مركزي الرياض وسيدي سالم، من المرشحات النساء، حيث تنافس 24 رجلاً على مقعدي الدائرة، التي يخوض 4 مرشحين بها جولة الإعادة.

في الوقت الذي شهدت فيه الدائرة الثالثة والتي تضم مراكز" الحامول، بيلا وبلطيم"، ترشح 5 سيدات هن" جميلة بدير، فاطمة منصور، هلالة الشناوي، أنوار رشاد، دولت بسيوني"، في منافسة 24 مرشحاً من الرجال، وعلى الرغم من نشاط السيدات في ه1ه الدائرة إلا أنهن لم يحالفهن الحظ، على الرغم من قيامهن بنشاط كبير وجولات في قرى الدائرة.

ولم تخلو الدائرة الرابعة بكفر الشيخ، والتي تضم مراكز" دسوق، فوه ومطوبس"، من منافسة النساء على المقاعد الـ3 ، حيث ترشحت سيدتين هن" نيرة الجيار، ومنى خيري"، في منافسة 46 رجلاً، إلا أنهن لم يحالفهن الحظ، في الوقت الذي تقدمت فيه الجيار بطعناً على الانتخابات.

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