رسميا.. فوز "الوطنية من أجل مصر" في المرحلة الثانية من انتخابات البرلمان

أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بنظام القوائم، في كل من الدائرة الأولى ومقرها مديرية أمن القاهرة والدائرة الثالثة مقرها مديرية امن الشرقية وذلك لفوزها بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة بكل دائرة إعمالًا للمادة 23 من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014.

وكان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أكد أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في مصر أجريت في 9468 لجنة فرعية و72 لجنة عامة، وتنافس فيها المترشحون على 141 مقعد بالنظام الفردي و142مقعدًا بنظام القوائم.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "الشكاوى لم تكن مؤثرة في سير العملية الانتخابية ولا في المشهد المنضبط لجميع إجراءاتها سوى مخالفة واحدة بضوابط الدعاية الانتخابية وردت للهيئة من لجنة مراقبة مخالفات الدعاية الانتخابية بمحكمة جنوب القاهرة بشأن قيام أحد المترشحين بتعليق لافتات دعاية داخل مستشفى أحمد ماهر التعليمي وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها بإحالتها للنيابة العامة".

وتابع: "القانون وضع من الإجراءات الكفيلة ما يضمن سلامة ونزاهة انتخابات بدءً من وجود قاضٍ على رأس كل لجنة فرعية إشرافا وإدارة مرورا بتشكيل اللجان العامة بمجموعة من القضاة إضافة إلى الفرز في اللجنة الفرعية بمعرفة القاضي رئيس اللجنة وحضور مندوبي ووكلاء المترشحين وبمتابعة من منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية التي بلغ عددها 56 منظمة محلية و14 منظمة دولية وأجنبية و3 مجالس حقوقية".

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