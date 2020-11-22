تصرف خلال شهر.. المستندات المطلوبة لصرف تأمين الحوادث لطلاب المدارس

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الاجراءات الحاكمة لصرف تأمين الحوادث لطلبة وطالبات المدارس، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 في شأن تبسيط، إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية، ومنها خدمة طلب صرف تأمين الحوادث لطلبة وطالبات المدارس بوزارة التربية والتعليم، حيث تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديم الخدمة، كثمرة للتعاون بين وزارتي التنمية الإدارية، التربية والتعليم، والمحافظات، من تحديد المستندات، الأوراق، والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة، والتوقيتات المحددة لإنجازها.

وترصد "الوطن" أوراق وضوابط صرف تأمين الحوادث لطلبة وطالبات المدارس، وفقا لما أعلنته التربية والتعليم، في ضوء ما تقدمه من خدمات لقرائها على مدار الساعة.

المستندات المطلوبة لصرف تأمين الحوادث لطلاب المدارس

ـ صورة من مستند إثبات الشخصية لولي أمر الطالب، مع إرفاق الأصل للاطلاع.

ـ صورة معتمدة من محضر الشرطة أو النيابة العامة عن الحادث.

ـ إيصال سداد رسوم التأمين الاختياري على الطلبة ضد الحوادث.

في حالة وقوع حادث أدى إلى الوفاة يقدم بالإضافة إلى المستندات السابقة:

ـ شهادة الوفاة.

ـ الإعلام الشرعي المحدد لورثة الطالب.

ـ قرار وصاية من المحكمة المختصة في وجود قصر مستحقين.

أما في حالة وقوع حادث أدى إلى إصابة الطالب بعجز مستديم كلي أو جزئي يقدم بالإضافة إلى المستندات السابقة:

ـ تقرير من الجهة الطبية المختصة "اللجنة المدرسية لشئون التأمينات بالصحة المدرسية" يحدد نسبة العجز.

التوقيت المحدد لصرف تأمين الحوادث لطلاب المدارس

يتم الحصول على قيمة التأمين المستحق خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب، على أن يكون مستوفيا كافة الأوراق والمستندات.

وأوضحت الوزارة أنه في حالة عدم الحصول على الخدمة في التوقيت المحدد لها، أو طلب مستندات أو مبالغ إضافية، تحت أي مسمى يتم من خلال الجهات التالية:

ـ المحافظات.

ـ هيئة الرقابة الإدارية المركز الرئيسي بالقاهرة.

ـ مكتب الرقابة الإدارية بالمحافظات.