اليوم.. آخر موعد لدفع مصروفات طلاب المدارس الدولية

ذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ اليوم الأحد الموافق 15 نوفمبر الحالي، هو آخر موعد لسداد قيمة المصروفات الدراسية كاملة للعام الدراسي الماضى 2019-2020، بالنسبة للطلاب المقيدين بالمدارس الخاصة والدولية، مطالبة أولياء الأمور بسرعة دفع المصروفات اليوم باعتبارها المهلة الأخيرة لمنع تحويل أبنائهم إلى مدارس حكومية.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّه لا يحق لأي مدرسة منع الطالب من الدخول، حال تأخر في دفع المصروفات الدراسية، لافتا إلى تحديد مواعيد نهائية لأولياء الأمور، لدفع المصروفات الدراسية.

وأوضح شوقي، لـ"الوطن"، أنّ الوزارة تعكف حاليا على مناقشة العديد من الضوابط الجديدة لتطبيقها في يناير 2021، بحكم عملية دفع المصروفات الدراسية بين أولياء الأمور والمدارس الخاصة.

وأضاف وزير التعليم، أنّ العام الدراسي الجديد في أسبوعه الخامس يسير بشكل منتظم، ولا يوجد أزمات تؤثر على سير الدراسة، مشيرا إلى أنّ جميع الطلاب ينفذون الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، كما تنفذ المدارس بشكل دوري خططها الاحترازية لمنع انتشار الفيروس، من خلال تعقيم المدارس وتطهير دورات المياه وتعقيم الفصول الدراسية والمقاعد الخشبية، وتوفير أدوات التعقيم والتطهير بالمدارس، للحفاظ على سلامة وأرواح الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر كتابًا دوريًا في 28 من أكتوبر الماضي، وأرسله إلى المديريات التعليمية ينظم من خلاله العلاقة التعاقدية بين أصحاب المدارس الخاصة والدولية وأولياء الأمور.

وتضمن الكتاب الدوري مدّ المهلة الأخيرة لسداد المصروفات الدراسية المستحقة للمدارس عن العام الدراسي الماضي 2019/2020، حتى منتصف نوفمبر الحالي وتحديدًا في 15 نوفمبر.

وحال عدم التزام ولي أمر الطالب بدفع قيمة المصروفات الدراسية قبل الموعد المُحدد، تتخذ بعض الإجراءات القانونية، وأهمها رفع اسم الطالب من سجلات المدرسة الخاصة أو الدولية المقيد بها، ويتم تحويل الطالب مع قيده بمدرسة حكومية، مع التزام ولي أمر الطالب بدفع المبالغ المالية المستحقة عليه تجاه المدرسة التي كان مقيدًا بها.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعطت مهلة أخيرة لسداد القسط الأول من مصروفات العام الحالي 2020/2021، وهي 30 من الشهر الجاري، وإذا لم يلتزم ولي أمر الطالب بدفع القسط الأول من المصروفات، يتم إنذاره مرتين، الأولى بعد مرور 15 يوما، والثانية عقب مرور أسبوعين أخرين، وإذا لم يلتزم ولي الأمر بسدادها، يتم رفع اسم الطالب من المدرسة الخاصة أو الدولية المقيد بها وتحويله وقيده في مدرسة حكومية، مع التزام ولي الأمر بدفع المصروفات الدراسية المستحقة عليه لصالح المدرسة.