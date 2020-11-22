فريدة عثمان: الحصول على الميدالية الأولمبية كانت هدفي من الصغر

قالت فريدة عثمان، السباحة العالمية، إنها ومنذ صغرها كان لها هدف الحصول على ميدالية أولمبية، ولذا وضعت خطة للوصول لتحقيق ذلك الحلم وحتى تكون قريبة منه، ومؤخرا فازت بالميدالية الذهبية لبطولة أمريكا المفتوحة للسباحة: "كل بطولة بحاول أطور من نفسي وأحسن السباق".

وأضافت "فريدة"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه وبالرغم من جائحة فيروس كورونا على مستوى العالم، ولكنها كانت دائما ما تتدرب لتحسين أدائها، وبالرغم من تواصل مدربها معها لتدريبها، غير أنها كانت تتواصل معه يوميا لتحسين أدائها: "عملت المستحيل علشان أحسن من أدائي".

وأوضحت أن البطولة الأمريكية كانت الأولى بعد ظهور فيروس كورونا، وبسببها كان الجميع متخوف من الإصابة بكورونا، بينما وأثناء سباقات السباحة الخاصة بها لم تخش الإصابة بالفيروس بسبب وجود "كلور" في المياه وهو السبب الرئيس في قتل الفيروس وعدم انتقاله من شخص لأخر.

وأكدت أن هناك الكثير من الرياضيين المصريين يقوموا ببذل أقصى جهودهم، من أجل إيصال علم مصر للعالمية والتأكيد على وجود الكثير من المواهب المصرية التي ستكون طاقة أمل وناجحه في قديما وفي المستقبل.

كان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، قد قدم التهنئة لثنائي السباحة مروان القماش وفريدة عثمان، بعد تحقيق الميداليات الذهبية في بطولة أمريكا المفتوحة للسباحة.

وأعرب المجلس عن خالص التهنئة لاتحاد السباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، على تحقيق هذا الإنجاز الكبير.

وحقق مروان القماش، الميدالية الذهبية في منافسات 400 متر حرة، والتأهل رسميا لأولمبياد طوكيو، بينما حققت فريدة عثمان الميدالية الذهبية في منافسات 50 متر حرة، وسط مشاركة نخبة من أفضل السباحين في بطولة أمريكا المفتوحة للسباحة.