"تحيا مصر": بعد مبادرة "بالهنا والشفا".. سنجهز 2000 عروسة يتيمة

قال محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، إن الصندوق سجل رقما قياسيا دخل به موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأكبر حملة للمواد الغذائية في العالم ضمن مبادرة بالهنا والشفا لتوفير الغذاء للأسر الأولى بالرعاية طوال العام وتجوب الحملة 27 محافظة وتتركز بشكل كبير في محافظات سوهاج وأسيوط وقنا بسبب تركز القرى الأكثر فقرا فيها.

وأضاف "مختار" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الصندوق على تنسيق دائما مع وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني من أجل توصيل الخير للمواطنين المستحقين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، أن الحملة ستوزع 2 مليون فرخة و2 طن دواجن ومليون كارتونة تحمل مواد غذائية بحيث تزن الكارتون الواحدة 10 كيلو ونصف بها زيت وسكر وأرز والاحتياجات الأساسية للبيت وتكفي لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 14 يوما.

ولفت محمد مختار، إلى أن الحملة تأتي في سلسلة دعم الصندوق للفئات الأكثر دعما فقدت 15 ماكينة لغسيل الكلى و 500 حاضنة وتستعد لتجهيز 2000 عروس وعريس في محافظات مختلفة وسيتم تنظيم فرح جماعي لـ50 عريسا وعروسا يوم الأربعاء المقبل في محافظة الفيوم وبعدها بأسبوع سيتم تجهيز 80 عروسا وعريسا في محافظة الوادي الجديد.

وأشار "مختار" إلى أن الصندوق يدرس الحالة الاجتماعية للفئات بعد ترشيح جهات المجتمع المدني وإعطاءهم درجة على مقياس يوضح الحالة الاجتماعية للفتاة وحالة والديها والأولوية تكون لأيتام الأب أو الأم وغير العاملة وأصحاب الهمم لافتا إلى تلقى الصندوق تبرعات عينية ومالية.

ووصلت منذ ساعات قليلة قوافل صندوق تحيا مصر إلى شمال سيناء وأسوان وتشتمل على مواد غذائية وبطاطين في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعاية الفئات الأكثر فقرا.