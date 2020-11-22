بورسعيد تستقبل قافلة "تحيا مصر" لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، قافلة المساعدات الغذائية لصندوق "تحيا مصر" تحت شعار "نتشارك.. عشان بكرة"، والتي سيتم توزيعها من خلال الجمعيات الأهلية على الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجاً بنطاق المحافظة.

وأكد المحافظ، أن عملية توزيع السلع ستتم بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية، لضمان وصول السلع والمواد الغذائية لمستحقيها.

وأشاد محافظ بورسعيد بالدور البارز الذي يقوم به "صندوق تحيا مصر"، والذي استطاع أن يشمل بجهوده نواحي تنموية وخدمية متنوعة من خلال برامجه ومبادراته لتحقيق التكافل الاجتماعي لأكبر عدد من المواطنين، معرباً عن سعادته بهذا الإنجاز المتمثل في إطلاق الصندوق لأكبر قافلة مساعدات إنسانية لدعم الأسر الأولي بالرعاية، وما يقوم به الصندوق في تقديم الرعاية والدعم الكامل للفئات الأكثر احتياجًا.

يُذكر أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد، تفقدا اليوم أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من المسطحات الخضراء التي يجري تطويرها ورفع كفائتها حاليًا لخدمة أبناء مدينة بورفؤاد وضيوفها، وشملت الجولة أعمال صيانة ورفع كفاءة المسطحات الخضراء، وقص وتهذيب الأشجار وصيانة البلدورات والأرصفة، وصيانة أعمدة الكهرباء من بداية طريق المودي إلى شرق بورسعيد بجانب الملاحة.

وأكد محافظ بورسعيد، خلال الجولة، ضرورة مضاعفة وتكثيف حجم العمل بتطوير تلك المسطحات من أجل الحفاظ على الوجه الجمالى للمدينة، مشيرًا إلى أن بورفؤاد أصبحت محط أنظار العالم أجمع نظرًا لموقعها الاستراتيجي الفريد المؤدي إلى قلب المشروع القومي الكبير لتنمية محور قناة السويس، ما يحتم استمرارية تنفيذ أعمال التطوير والتجميل لمختلف قطاعات المدينة حت تظل فى أبهى وأجمل صورة.