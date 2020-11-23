220 مرشحا يتنافسون على 110 مقاعد في "إعادة المرحلة الأولى" بانتخابات مجلس النواب اليوم

تنطلق اليوم وعلى مدار يومين جولة الإعادة للمرحلة الأولى فى انتخابات مجلس النواب على 110 مقاعد، يتنافس فيها 220 مرشحاً، بينهم 86 مرشح «مستقبل وطن» و19 مرشحاً من «الشعب الجمهورى»، بعد أن تم حسم 32 مقعداً فردياً من الجولة الأولى من أصل 142 مقعداً فى 13 محافظة.

وحسمت 4 محافظات فقط عدداً من مقاعدها من الجولة الأولى، هى: البحر الأحمر، المحافظة الوحيدة التى حسمت جميع دوائرها بالفوز، والجيزة، وحسمت كل دوائرها وعددها 12 دائرة «عدا دائرة واحدة هى البدرشين»، بينما لم تشهد 10 محافظات حسم أى مقاعد بالجولة الأولى، ودخلت كل دوائرها الإعادة، وهى: أسيوط، وبنى سويف، والبحيرة، والمنيا، وسوهاج، وقنا، وأسوان، ومطروح، والأقصر، والوادى الجديد.

وتخوض 6 سيدات جولة الإعادة فى المرحلة الأولى، منهن 4 سيدات فى الإسكندرية و2 بالبحيرة، فيما تشهد 3 دوائر انتخابية بالمرحلة الأولى أكبر منافسة انتخابية على 4 مقاعد انتخابية، بواقع 8 متنافسين فى الإعادة وهى دوائر أول المنتزه بالإسكندرية والقوصية بأسيوط، ومغاغة بالمنيا، وجاءت محافظة البحيرة فى المرتبة الأولى بالإعادة بواقع 36 متنافساً على 18 مقعداً، تليها محافظة المنيا 30 متنافساً فى الإعادة على 15 مقعداً، ويخوض 56 نائباً من النواب الحاليين جولة الإعادة بمحافظات المرحلة الأولى.

"الداخلية": تأمين جميع اللجان بدوريات متحركة وشرطة نسائية

وأعلنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية استعدادها بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لانتخابات جولة الإعادة، حيث انتهت من إعداد خطة من 3 مراحل لتأمين اللجان وفرز الأصوات وإجراءات التصويت، وخصّصت وزارة الداخلية قوات من الشرطة النسائية لمساعدة السيدات.

وقال مصدر أمنى إنه سيتم فرض مظلة أمنية لحماية المواطنين وممتلكاتهم خلال فترة الانتخابات وتسيير دوريات أمنية داخل وخارج المدن، وكل الطرق والمحاور، تزامناً مع الانتخابات، وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كل المحاور.

من جانبه، أصدر اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، توجيهاته أمس لرفع درجة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالانتخابات، وحظر الدعاية الانتخابية بالوحدات المحلية وتفعيل خطط الطوارئ فى جميع المرافق العامة والخدمية، مشدداً على تطبيق الإجراءات الاحترازية فى كل اللجان الانتخابية واستمرار عمليات التعقيم عقب انتهاء التصويت، وارتداء الناخبين الكمامات أثناء التصويت ومراعاة التباعد الاجتماعى.

وفى الجيزة، أنهت لجان الدائرة الثالثة بمدينتى البدرشين والعياط، استعداداتها النهائية لجولة الإعادة بين 4 مرشحين حزبيين ومستقلين على مقعدين، وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال جولة الإعادة، موضحاً أن عدد الأصوات التى يحق لها التصويت فى جولة الإعادة 625913، موزعة على 202 لجنة فرعية داخل 80 مركزاً انتخابياً بالمدارس والمعاهد الأزهرية.

وفى الإسكندرية، قال المستشار محمد المشد، رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات فى الإسكندرية، إنه تم تجهيز 1083 لجنة فرعية بالمحافظة، لبدء عملية التصويت واستقبال الناخبين.

وأضاف «المشد» لـ«الوطن» أن عدد من يحق لهم التصويت بالإسكندرية يبلغ 4 ملايين و67 ألفاً و901 ناخب، لافتاً إلى تجهيز 5 لجان عامة و5 لجان حفظ و50 قاضياً احتياطياً، حيث يتنافس 26 مرشحاً على 13 مقعداً فى 5 دوائر هى: الدخيلة، والمنتزه، وسيدى جابر، ومحرم بك، والرمل.

وقال محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه تم التأكد من جميع الإجراءات والتجهيز داخل المقرات والمراكز الانتخابية وتوفير أماكن لاستراحة كبار السن وذوى القدرات الخاصة والأخذ فى الاعتبار الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

وأكد اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج رفع درجة الاستعداد والتجهيزات الخاصة بانتخابات الإعادة، مشيراً إلى أن إجمالى عدد الناخبين بسوهاج يبلغ 3 ملايين و74 ألفاً و205 ناخبين، وتضم المحافظة 8 دوائر انتخابية، و688 مركزاً انتخابياً، و1081 لجنة فرعية، ويتنافس فى جولة الإعادة 28 مرشحاً على 14 مقعداً فى 8 دوائر.

وفى الفيوم، تنطلق الإعادة فى 3 دوائر، حيث يتنافس 14 مرشحاً، بينهم 6 نواب على 7 مقاعد، وأكد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، استعداد المحافظة لجولة الإعادة، وتجهيز 459 لجنة فرعية تضم 221 مقراً انتخابياً فى الدوائر الثلاثة التى تشهد الإعادة، لاستقبال مليون و424 ألفاً و132 ناخباً بعد حسم نتيجة الانتخابات فى الجولة الأولى بدائرة مركز ومدينة الفيوم. وتنطلق جولة الإعادة فى أسوان داخل 4 دوائر، وأعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جاهزية 373 لجنة فرعية لتستقبل مليوناً و39 ألفاً و51 ناخباً وناخبة فى انتخابات جولة الإعادة لمجلس النواب.

"الوطنية للانتخابات": 12 ألف قاضٍ يشرفون على اللجان

وقالت مصادر بالهيئة الوطنية للانتخابات إن الهيئة انتهت من إعداد أوراق الاقتراع لجولة الإعادة، التى بلغت قرابة 31 مليون بطاقة انتخابية ومحاضر الاقتراع والفرز ونماذج التسلّم والحفظ وكشوف الناخبين، لتسليمها للقضاة المشرفين على عمليات الاقتراع، والبالغ عددهم نحو 12 ألف قاضٍ بين احتياطى وأساسى.

وأوضحت المصادر أن الهيئة سلّمت لكل قاضٍ حقيبة بها المستلزمات الوقائية والطبية اللازمة بهدف سلامتهم خلال عملية التصويت، هذا فضلاً عن إصدار تعليمات واضحة بمنع دخول لجان الاقتراع لأى ناخب لا يرتدى الكمامة، أو لا يرتديها بشكل سليم. وأشارت إلى أن الهيئة كلفت الأجهزة التنفيذية بتعقيم جميع اللجان الفرعية قبل وبعد انتهاء عملية التصويت. وأوضحت أنها قررت تخصيص الأدوار الأرضية فى لجان الاقتراع، لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن تيسيراً منهم لإجراء عملية الاقتراع، فضلاً عن توزيع الكمامات بالمجان أمام اللجان، وقياس درجة الحرارة للناخبين قبل دخولهم لجان الاقتراع. وأشارت المصادر إلى أن الهيئة قامت بالتنسيق مع وزارة الصحة لوضع خطة لانتشار سيارات الإسعاف المجهزة بمحيط اللجان الانتخابية، فضلاً عن تعقيم جميع لجان المرحلة الثانية على مستوى الجمهورية.

كما راجعت الهيئة، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، للتأكد من سلامة جميع المبانى الموجود بها لجان الاقتراع بالمحافظات التى ستجرى بها جولة الإعادة، هذا فضلاً عن تشكيل لجان داخل مقار المحافظات المختلفة لمتابعة عملية الانتخابات، وسيرها بشكل سلس وتقديم جميع التسهيلات للمواطنين. وقالت المصادر إن الهيئة راجعت مع المؤسسات المحلية والدولية المراقبة للانتخابات التصاريح الخاصة بها لمراقبة الانتخابات، وبدء عملها مع أول يوم للتصويت، وفقاً للمصادر ذاتها، وخصصت الهيئة رقم 19826 للرد على جميع الاستفسارات والشكاوى، فضلاً عن تشكيل غرفة عمليات بمقر الهيئة، لمتابعة العملية الانتخابية أثناء الاقتراع أو الفرز، بشكل لحظى ودورى، ورصد أى شكاوى.