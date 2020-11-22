1083 لجنة تستقبل ناخبي إعادة "النواب" في الإسكندرية غدا

أكد المستشار محمد المشد، رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات في الإسكندرية، اليوم، تجهيز 1083 لجنة فرعية بمختلف أحياء المحافظة، لبدء عملية التصويت في جولة الإعادة والحسم بانتخابات مجلس النواب.

وأضاف "المشد"، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن كل لجنة فرعية يشرف عليها قاض بإجمالي 1083 قاضيًا، يعاون كل منهم 5 إداريين من موظفي الجهات الحكومية مثل المحاكم، والنيابات، ومجلس الدولة، والشباب والرياضة، والمحافظة، والتربية والتعليم.

وأشار إلى أن عدد مَن لهم حق التصويت في الانتخابات بالإسكندرية يقدر بنحو 4 ملايين و67 ألفًا و901 ناخب، لافتًا إلى تجهيز 5 لجان عامة و5 لجان حفظ و50 قاضيًا احتياطيًا.

وأكد أن جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب يتنافس فيها 26 مرشحًا على 13 مقعدًا فرديًا بـ5 دوائر انتخابية هي الدخيلة، والمنتزه، وسيدي جابر، ومحرم بك، والرمل.

وحول الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، أكد رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالإسكندرية، اتخاذ عدة إجراءات منها منع دخول الناخب اللجنة دون ارتداء كمامة، وترك مسافات بين الناخبين وبعضهم لا تقل عن متر، والتأكد من تهوية اللجان وتعقيمها بالكامل على مدار اليوم.

ويتوزع المرشحون الـ26 في الدوائر الخمس بالإسكندرية بواقع 12 مرشحًا من حزب مستقبل وطن، ومرشحين اثنين للشعب الجمهوري، ومرشحين اثنين لحزب النور، فضلًا عن 10مرشحين مستقلين، بينهم 3 سيدات.

وقال محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه تم التأكد من جميع الإجراءات والتجهيزات التي تم تنفيذها بنطاق محافظة الإسكندرية، ومنها تجهيز المقرات والمراكز الانتخابية، لافتًا إلى التنسيق مع مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية والشباب والرياضة والمنطقة الأزهرية بالإسكندرية والجهات الأخرى المشاركة، وتوفير أماكن لاستراحة كبار السن وذوي القدرات الخاصة، والأخذ في الاعتبار الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد واتباع اشتراطات التباعد، والقيام بأعمال التطهير والتعقيم للجان الفرعية بالمراكز الانتخابية.