محافظ أسوان يعلن جاهزية 373 لجنة لـ"إعادة النواب"

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جاهزية 373 لجنة فرعية لتستقبل مليون و39 ألفا و51 ناخبا وناخبة في انتخابات جولة الإعادة لمجلس النواب 2020 في دوائر أسوان الـ4 "أسوان- دراو، كوم أمبو ، نصر النوبة، إدفو"، والتي تنطلق في الداخل يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، ويتنافس فيها 10 على مقاعد فردية بعد حسم القائمة الوطنية من أجل مصر لـ4 مقاعد القائمة عن أسوان في الجولة الأولى.

وشدد عطية ، على ضرورة التنسيق الجيد والتعاون بين كل الجهات المعنية باعتبار ذلك مسؤولية مشتركة لإنجاح سير العملية الانتخابية والظهور بالشكل المشرف والراقي، لتحويل ماراثون انتخابات مجلس النواب إلى عرس ديمقراطي كما حدث في الجولة الأولى من تنظيم جيد وتذليل العقبات.

وأكد عطية في تصريحات، وقوف المحافظة على مسافة واحدة وبحيادية كاملة من جميع المرشحين دون أي تمييز أو تحيز لمرشح على آخر كما حدث في الجولة الأولى، حيث يقتصر دور الأجهزة الحكومية على التجهيز والإعداد الجيد للجان الانتخابية، موجهاً بتشكيل لجان من المحافظة للمرور المفاجئ على مقار اللجان الانتخابية والتي ستشهد أيضاً مرور مفاجئ من المحافظ شخصياً لمتابعة جاهزيتها ومراجعة أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان، بجانب القيام بأعمال رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي وغير ذلك من المهام والتكليفات الأخرى، ورصد أي أوجه قصور لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، حيث يعتبر هذا الإجراء بمثابة تقييم للأجهزة التنفيذية ومسؤولي المحليات.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت أسماء المرشحين الذين سيخوضون جولة الإعادة في محافظة أسوان، والتي تضم 4 دوائر، "أسوان وكوم أمبو ونصر النوبة وادفو"، وهم 10 مرشحين مقسمين انتماءات حزبية كالتالي :" 4 مستقبل وطن ، 1 الشعب الجمهوري، 1 حماة وطن، 1 التجمع، 3 مستقلين" ، يتنافسون على 5 مقاعد فردية.