رئيس الصدر بـ"قصر العيني": 3 مؤشرات تؤكد إصابة الرئة بكورونا

قال الدكتور يسري عقل، رئيس قسم الصدر بقصر العيني، إنه يثني على قرار منع منظمة الصحة العالمية، استخدام عقار "ريمديسفير" في علاج فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، لأن هذا العلاج مرتفع الثمن، ولم يثبت فاعليته حتى الآن، ولكن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، كان يعلنه ضمن إعلانات سياسية داخلية في الولايات المتحدة الأمريكية، قبل الانتخابات الرئاسية، خاصة أن العلاج له تأثيرات جانبية ضارة على الكبد والكلى.

وأضاف "عقل"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن الكحة العنيفة والصعوبة في التنفس وانخفاض نسبة الأكسجين في الدم عن 95%، دليل على وصول فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 إلى الرئة.

ونصح بتناول أدوية معينة خلال الأسبوع الأول، التي يتكاثر فيها الفيروس داخل الجسم، ومن ضمنها أدوية المضاد الحيوي "زيثرومايسان"، وعقار "إفريزين"، الذي يتكلف 15 جنيه فقط، لكنه ذات مفعول جيد، أما في المرحلة الثانية، فيكون إعطاء المريض الكورتيزون، أفضل حل من أجل تسريع تعافي المريض بكورونا.

وظهر فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19 نهاية عام 2019 في مدينة ووهان الصينية، وتسبب في قتل مئات الأشخاص وإصابة مئات آخرين في فترة زمنية قصيرة، ليدخل بعدها القارة الأوروبية، ويتنشر في باقي دول وقارات العالم وتعد الولايات المتحدة الأمريكية، أكثر الدول تأثر بعد أن تصدرت قائمة أكثر الدول في أعداد الوفيات والإصابة، بعد أن ارتفعت الإصابات إلى 200 ألف إصابة يوميا.

من جهة أخرى، ينتظر العالم اللقاحات المضادة لكورونا خاصة بعد إعلان شركة "فايزر" الأمريكية فاعلية عقارها بنسبة 95%، وقدمت لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية، طلبا عاجل باستخدام اللقاح في ظل الإصابات الكبيرة في أمريكا.