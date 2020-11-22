"اليوم" يستعرض تجارب شباب أوروبي للتعامل مع موجة كورونا الثانية

حاورت الإعلامية سارة حازم في برنامج "اليوم" المذاع على فضائية "dmc"، مجموعة من الشباب الأوروبي حول الإغلاق الثاني في أوروبا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقال جورج ماير من لندن إنه تعامل مع الحظر المنزلي في الموجة الثانية بنفس طريقة التعامل مع الإغلاق الأول ولكنه يطبق تعليمات منظمة الصحة العالمية ويرتدي الكمامة ويحرص على التباعد الاجتماعي وغسل يده ويتجنب الخروج، وحياته مقتصرة على العمل فقط ولا توجد حياة اجتماعية لأن التنزه يعتبر خطرا.

وأوضح أن الفارق بين الإغلاق الأول والثاني هو أن كثيرين لا يريدون البقاء في المنزل ويخرجون والبعض يتعامل مع الأمر كمزحة وهذا يسبب زيادة في أعداد المصابين بكورونا وتوفي أحد أصدقائه بسبب الفيروس.

فيما ذكر الشاب الإسباني كارلوس سانتوس، أنه من ضمن الحاضرين في منتدى شباب العالم وهو يحب مصر ويتمنى أن ينقضي كورونا ليزورها مرة أخرى، وألمح أنه حريص مع زوجته على تطبيق الإجراءات الاحترازية لتجنب بالفيروس مشيرا إلى أن الوضع في إسبانيا يتحسن خاصة أنه لا يوجد حجر منزلي عكس الموجة الأولى التي كان مفروض فيها الحجر المنزلي، وكشف أنه استغل وقت الحظر ليتعلم اللغة العربية وأصبح يجيدها بمستوى متوسط يؤهله للفهم والتحدث فيها.

من جهتها قالت فلانتينا تريزي، من إيطاليا أن الوضع سيئ جدا عندها، وبدأت الإصابات في التزايد في أكتوبر الماضي وأصبحت هناك مناطق حمراء وهي مناطق ملتهبة متوفر بها خدمات أساسية فقط مثل السوبر ماركت والصيدليات والأطعمة مع إغلاق للكافيهات وسماح العاملين فقط بالخروج من منازلهم وضرورة تقديم أي شخص لطلب كتابي للخروج طالما أنه غير ذاهب للعمل، وأوضحت أن الموجة الأولى كان الإغلاق كاملا لكن حاليا إغلاق أقل ولا توجد زيارات اجتماعية.

بدورها قالت لوسين رينجرد من فرنسا، إن الأمور تسير على ما يرام، وتدخل العاصمة باريس الأسبوع الثالث في الإغلاق والوضع يتدهور في باريس، والكثير أصيب بالاكتئاب بسبب هذا الإغلاق وهو صعب على كبار السن والجميع في انتظار اللقاح.