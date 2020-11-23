السيسي يستمع لشرح بـ"الهولوجرام" حول جهود تعزيز الدفع الإلكتروني والتحول إلى مجتمع لا نقدي

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، جناح البنك المركزى فى معرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT 2020 فى دورته الـ24، بمشاركة واسعة من أطراف منظومة صناعة التكنولوجيا والاتصالات والتحول الرقمى، على المستويين الدولى والمحلى.

واستمع الرئيس، خلال جولته فى المعرض، إلى شرح من طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، مدعم بعرض بطريقة «الهولوجرام» حول جهود البنك فى تعزيز توجّهات الدولة والقيادة السياسية بالتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد واستخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع، وتحقيق الشمول المالى.

الرئيس يتفقد جناح البنك المركزى فى معرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا Cairo ICT 2020 فى دورته الـ24

وأكد محافظ «المركزى» أن توافر البنية الأساسية القوية لمصر فى مجال نظم وخدمات الدفع، أتاح التحرك بفاعلية وبشكل سريع وفورى لاحتواء تداعيات فيروس كورونا، والحد من انتشاره عن طريق مجموعة من القرارات الحاسمة التى اتخذها البنك المركزى، لتقليل وجود العملاء بمقرات البنوك، وإنجاز خدماتهم إلكترونياً وتشجيع المواطنين على التعامل من خلال أنظمة الدفع الرقمية، مشيراً إلى أنه من المستهدف إصدار 20 مليون بطاقة دفع وطنية «ميزة»، منها 5 ملايين بطاقة للمرتبات الحكومية، و6.5 مليون بطاقة للمعاشات، و5 ملايين بطاقة لذوى الهمم، و3.5 مليون بطاقة ضمن مبادرة تكافل وكرامة.

وأوضح «عامر» أنه كان من الضرورى توفير البيئة التشريعية المناسبة لتسهيل حصول جميع فئات المجتمع على الخدمات المصرفية، وفى مقدمتها قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠، لافتاً إلى دور المبادرة الرئاسية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى زيادة حجم تمويلات هذه المشروعات بمقدار 213 مليار جنيه، استفاد منها مليون و81 ألف مشروع من ديسمبر 2015 حتى سبتمبر 2020.

وأضاف أن المبادرات شملت المشروعات متناهية الصغر للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً للتمويل، وهو ما نتج عنه ارتفاع حجم التمويلات المقدّمة للمشروعات، لتصبح 40 مليار جنيه، استفاد منها 4 ملايين فى يونيو 2020، مقابل 6.4 مليار جنيه لـ2 مليون مستفيد فى ديسمبر 2016، وفقاً لبيانات الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، مضيفاً أنه تم إطلاق مبادرة رواد النيل لدعم المشروعات الصغيرة والناشئة ورواد الأعمال، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى تأسيس الشركة والنمو والتوسع، بجانب إطلاق مبادرة FinTech Egypt، التى تهدف إلى تشجيع رواد أعمال التكنولوجيا المالية على إيجاد وطرح تطبيقات وحلول تكنولوجية مبتكرة للخدمات المالية بالسوق المصرية.

وأكد «عامر» أنه يجرى العمل على إعداد استراتيجية وطنية موحّدة للشمول المالى، حيث يتم حالياً التعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وأحد بيوت الخبرة الدولية فى مجال الشمول المالى، لإعداد دراسة عن الفجوات فى الخدمات المالية المعروضة.

وتضمّن جناح البنك المركزى بالمعرض، قسماً للادخار والإقراض وآخر لريادة الأعمال، وقسماً لنظم المدفوعات الإلكترونية، مع مراعاة نشر الوعى والثقافة المالية بين الزوار فى جميع أقسام الجناح، بالتعرّف على أنواع الخدمات المالية المتنوعة، مثل خدمة التمويل، التى يمكن للأفراد أو المنشآت من خلالها الحصول على التمويل المناسب عن طريق الجهات المرخّص لها، أو خدمة الادخار من خلال اختيار الأوعية الادخارية المناسبة، مثل الودائع ودفاتر التوفير وحسابات التوفير وشهادات الادخار، أو خدمة تحويل الأموال والدفع الإلكترونى عن طريق تحويل النقود بسرعة وبأقل مجهود إلى جهة محدّدة ودفع الفواتير والأقساط عن بُعد من خلال الخدمات الإلكترونية التى توفرها البنوك، مثل الكروت البنكية المختلفة والخدمات المصرفية عبر الإنترنت ومحفظة الهاتف المحمول، أو خدمات تشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والناشئة وتمكين الشباب من خلال مبادرة «رواد النيل»، التى يرعاها البنك المركزى.

من ناحية أخرى، افتتحت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أمس، جناح الوزارة فى معرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستعرضت خلال الافتتاح المشروعات المشاركة بجناح الوزارة المتمثلة فى منظومة البنية المعلوماتية المكانية، وتطوير خدمات المحليات، وتطوير خدمات المواليد والوفيات، بالإضافة إلى منظومة حصر الأصول غير المستغلة.

وزيرة التخطيط: تطوير 160 خدمة إلكترونية و22 مركزاً تكنولوجياً و4700 مكتب صحة لتسجيل بيانات المواليد والوفيات و40 خدمة إلكترونية على بوابة المحليات

وقالت «السعيد» إنَّ المشروع يعتمد على بناء وإتاحة بنية معلوماتية مكانية متكاملة للحكومة، باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة فى مجال التصوير بالأقمار الصناعية واستخدام التصوير الجوى، وذلك لإنتاج خرائط الأساس الموحّدة للدولة، وإنتاج جميع التقارير المكانية، مشيرة إلى أنَّه تمّ تطوير 250 مركزاً تكنولوجياً تقدم إجمالى 120 خدمة على مستوى الدولة، كما تمّ إطلاق بوابة خدمات المحليات، التى تتيح حالياً نحو 40 خدمة، مبينة أنَّه تمّ تحصيل مبلغ نحو 36 مليون جنيه من خلال الدفع الإلكترونى على البوابة.

وأوضحت أنه تم تطوير 22 مركزاً تكنولوجياً لخدمة المدن العمرانية الجديدة، والانتهاء من تطوير نحو 160 خدمة إلكترونية لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، إضافة إلى إطلاق مبادرة المركز التكنولوجى المتنقل، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات المختلفة، لتقديم خدمات المحليات للمواطنين بشكل أيسر، وربط طلب الحصول على تراخيص البناء مع الصور الفضائية، لمعاينة صلاحية الموقع للبناء، وذلك لتوفير الوقت والتكلفة.

وأشارت إلى تطوير نحو 4700 مكتب صحة على قاعدة بيانات مركزية إلكترونية لديها القدرة على تسجيل بيانات المواليد والوفيات لحظياً، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفنى للمبادرات الصحية التى أطلقها السيد رئيس الجمهورية، ويأتى على رأسها مبادرة «100 مليون صحة»، ومبادرة السمع، ومبادرة الضغط والسكر والأمراض المزمنة، ومبادرة السمنة والتقزم وأمراض الكبد لطلبة المدارس، ومبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدى، ومبادرة الكشف عن فيروس سى، بالإضافة إلى دعم الهيئة العامة للرعاية الصحية.

طارق عامر: البنية الأساسية القوية ساعدت فى احتواء تداعيات جائحة كورونا.. ونستهدف إصدار 20 مليون بطاقة ميزة الوطنية للمرتبات والمعاشات وذوى الهمم و«تكافل وكرامة»