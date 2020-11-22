مزارع بقنا يقتل ابنته بالشومة: "وشها عكر.. وتوأمها مات محروق"

لقيت فتاة مصرعها على يد والدها المزارع بعد حبسها وتعذيبها وضربها بالعصا الشوم حتى توفت اليوم الأحد، في قرية البراغيت مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة أبوتشت، يفيد بمقتل "إیمان.ا.ع."، 20 عاما، وجثتها ملقاة على الأرض وبها إصابات متعددة ظاهرة بالرأس والساعدین الأیمن والأيسر والوجه والرقبة بقریة البراغيت.

وتوصلت تحریات المباحث برئاسة الرائد محمد السنوسي، رئيس مباحث أبوتشت، أن والدها " ب.ع" مزارع، 55 عاما، المتهم ومرتكب الواقعة، حيث قام بالتعدی علیها بالضرب باستخدام عصا محدثا إصابات متعددة والتی أودت بحیاتها، وذلك انتقامًا منها لأنها حسب أقوله "وشها شؤم وعكر" حيث كانت توأم لأخ وتوفى محروقًا في بورسعيد.

تم نقل الجثة إلی مشرحة مستشفی نجع حمادی، وتم التحفظ علی الأداة المستخدمة، كما تحرر المحضر ، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.