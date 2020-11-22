محافظ قنا يتفقد منزل مواطن اشتكى حرمانه من مياه الشرب

تشققت شفاه أسرته وجفت أجسادهم، وأصابهم الجفاف، والتهمت الحساسية أجسادهم النحيلة، فقد حُرموا من الحصول على وصلة مياه شرب بداخل منزلهم، وتحملوا عناء ومشقة الملء بـ"الجردل" ليقضوا حاجتهم الأساسية، واعتمدوا على مياه "الترع" في غسيل ملابسهم، ولم يتمكن رب الأسرة من فعل شئ لأسرته وهو يرى معاناتهم اليومية، وحاول مرارًا وتكرارًا مقابلة المحافظ، إلا أنّه كان يفشل في كل مرة.

"صُدفة" لعبها القدر حققت حلم تلك الأسرة البسيطة لتوفير أبسط حقوقهم في الحياة بالحصول على كوب مياه نظيفة تروي عطشهم، إلى واقع حقيقي حيث تفاجئ رب الأسرة بوجود المحافظ في جولة بالمركز التكنولوجي لمدينة أبو تشت للوقوف على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، فقاطعه خلال جولته وطلب منه الحضور معه لرؤية منزله الخالي من مياه الشرب.

واستجاب اللواء أشرف الداودي محافظ قنا لدعوة المواطن بمركز أبو تشت، وبالفعل رافقه إلى منزله واستمع إلى شكواه من عدم توصيل مرفق مياه الشرب إلى منزله، وتأكد من صحة شكواه.

وعلى الفور أمر محافظ قنا، المسئولين بمجلس المدينة وشركة المياه بتبسيط الإجراءات واستيفاء الإجراءات القانونية حتى يستطيع المواطن الحصول على مياه الشرب النقية، وذلك نظرًا لظروفه المعيشية الصعبة.

واستمع الداودي إلى طلبات عدد من المواطنين حيث يتضرر بعضهم من توقف معاش تكافل وكرامة ،وطلب العلاج على نفقة الدولة، وطلب بعضهم الدخول في مبادرة "التصالح حياة" الخاصة بدفع رسوم التصالح في مخالفات البناء لغير القادرين، ووجه المحافظ المسئولين بتلبية طلبات المواطنين وفقًا للوائح والقوانين بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأكد المحافظ التواصل والتفاعل المستمر مع المواطنين عن قرب للاستماع إلى مطالبهم وشكواهم، مشيرًا إلى أنّ جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة حريصة على بحث جميع المشكلات المقدمة من المواطنين والرد عليها في إطار من الشفافية.