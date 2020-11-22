لليوم الثاني على التوالي.. استقرار أسعار الذهب وعيار 21 بــ 814 جنيها

استقرت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الأحد 22 نوفمبر لليوم الثاني على التوالي، بسبب إجازة البورصة حيث ثبت المعدن الأصفر، عند نفس الأسعار التي وردت صباح اليوم، حيث سجل عيار 21 الأكثر مبيعًا في محلات الصاغة عند 814 جنيها، وهو نفس المعاملات التي انتهت بها البورصة العالمية أول أمس.

سجلت أسعار المعدن الأصفر، حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال الأيام الماضية، جعلت المقبلين على الشراء في حيرة بين شراء الذهب أو الانتظار

وترصد "الوطن"، متوسط أسعار أعيرة الذهب التي وردت بنهاية التعاملات اليومية، بعد أن شهدت الأسعار استقرار خلال التعاملات المسائية، مقارنة بالأسعار التي وردت صباح اليوم نفسه، في إطار الخدمات اليومية التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب، استقرار في نهاية اليوم، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 928 و930 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 821 و814 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 696 و698 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى 6 آلاف و512 جنيها.

توقعات بارتفاع أسعار الذهب الفترة المقبلة

توقع رجب حامد، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سبائك الكويت" لتجارة المعادن الثمينة مزيدًا من الارتفاع في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، وتجاوز الجرام عيار 24 حاجز 1000 جنيه، مؤكدًا أنّه أمر وارد لا محالة عاجلًا أو آجلًا.

وأضاف "حامد"، أنّ الذهب حقق أعلى مستوى له منذ يوليو الماضي ملامسًا مستوى 1960 دولارًا، مدعومًا بعدة معطيات على رأسها الانتخابات الأمريكية، وارتفعت الأونصة 100 دولار من قاع الأسبوع الماضي 1860 دولارًا.

وتوقع أن يستمر الذهب في الصعود نحو توقعات المحللين فوق 2100 دولار، بعد ترجيح كفة جو بايدن والحزب الديمقراطي، ما يعطي دافعًا أكبر نحو مزيد من التحفيز أي مزيدًا من ضعف الدولار واتجاه السيولة إلى الملاذات الآمنة تجدد إلى ارتفاع أونصة الذهب إلى 2000 دولار.