فضل شاكر يطلق "للحين عايش" الخميس المقبل

أعلن المطرب اللبناني فضل شاكر إطلاق أغنيته الجديدة والتي تحمل عنوان "للحين عايش"، الخميس المقبل.

وكتب "شاكر" عبر موقع تويتر، يوم الخميس موعدنا في الساعة 7 مساء لإطلاق أغنية ⁧‫"للحين عايش⁩" على قناتي الرسمية.

وطرح الفنان فضل شاكر أغنية "ذهب الليل" التي غناها من قبل الفنان الراحل محمد فوزي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفل، لتكون بطاقة معايدة للأطفال بيومهم العالمي، باعتبارهم شريحة هامة في المجتمع.

وكان الفنان محمد فوزي قد غناها في فيلم معجزة السماء، والذي شارك في بطولته محمد فوزي ومديحة يسري، وهي من كلمات الشاعر حسين السيد وعرضت بسينما أوبرا في 19 مارس 1956.

"ذهب الليل" تم أطلاقها على القناة الرسمية للفنان فضل شاكر "يوتيوب" وعلى كافة الإذاعات والمنصات الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، وكافة المتاجر الالكترونية.

وأطلق المطرب فضل شاكر مؤخرا، عملا غنائيا، حمل عنوان "وحشتوني"، بأسلوب جديد، حرص من خلاله أن يبرز أعلام الدول العربية، بالإضافة إلى أبرز المعالم في تلك الدول.

تضمَّن الفيديو ظهور فضل شاكر، على أحد المسارح العربية، في رسالة منه إلى جمهوره ومدى الشوق لهم، كما حرص على إعادة توزيع العمل موسيقيا من جديد، وشارك به نخبة من أهم العازفين في الوطن العربي.

"وحشتوني" كلمات قوس، وألحان سهم، وتوزيع خالد عز، وهي باللهجة الخليجية، ومن إنتاج الفنان فضل شاكر.واحتفل المطرب فضل شاكر مع جمهوره، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بوصول كليبه الجديد "غيب" لـ2 مليون مشاهدة، على يوتيوب، في أقل من أسبوع من طرحها، وعلق مازحا: "‏2 مليون قليل عليا، وصلوهم لـ10 ملايين".