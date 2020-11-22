"المواد البترولية": مصر تستخدم نحو 7% فقط من إنتاجها بالغاز الطبيعي

قال الدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية بالغرف التجارية السابق، إن نسبة الغاز الطبيعي المستخدم في الوقت الحالي، في حدود من 3% إلى 7% فقط، من إجمالي الناتج المحلي من الغاز، ويستخدم في المنازل والمواصلات، موضحا أنها نسبة زهيدة للغاية.

وأضاف "عرفات"، في حواره مع "قناة الحدث اليوم"، أن الفترة المقبلة، يجب أن تشهد توسع أكثر في عمليات توصيل الغاز إلى جميع المنازل المناسبة من الناحية الفنية، على مستوى جميع أنحاء الجمهورية.

وتابع: "أن الدولة يجب أن تهتم أيضا أن بعمليات تحويل السيارات إلى استخدام الغاز الطبيعي، بتجهيز المحطات التي تعمل في مجال الغاز الطبيعي، فهناك حوالي 210 محطة قائمة، و80 مركز تحويل، فقط ويجب العمل على زيادة هذه الإعداد، ويفضل أن تقوم بإدخال محطات للغاز الطبيعي بالمحطات البنزين القائمة بالفعل، إذا كانت تسمح من حيث المساحة والنواحي الفنية".

ودعا إلى ضرورة إعداد خطة مستقبلية، تستهدف إنشاء من 100 – 120 محطة غاز طبيعي، بتكلفة تزيد عن 15 مليون جنيه، لكن يجب حل هذه الإشكالية، مع العمل على زيادة عدد مراكز التحويل أيضا بالشكل الكافي الذي يشجع المواطنون على اللجوء للغاز الطبيعي كوقود لسياراتهم.

ونفذت الحكومة 27 مشروعاً؛ لتنمية حقول الغاز باستثمارات 31 مليار دولار بمعدل إنتاج حوالى 7.6 مليار قدم3 يومياً من الغاز الطبيعي، و44.2 ألف برميل يومياً من المتكثفات.

وانعكست الزيادة في معدلات الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، في تغطية كامل احتياجات القطاعات الاقتصادية والمواطنين، وارتفع معدل التوصيل السنوي للغاز الطبيعي للمنازل إلى مليون ومائتين وخمسين ألف وحدة سكنية؛ ليصل إجمالي ما تم توصيله إلى أكثر من 10.7 مليون وحدة سكنية منذ بدء النشاط، في حين تم تحويل 43 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي؛ ليصل إجمالي عدد السيارات المحولة إلى أكثر من 300 ألف سيارة.