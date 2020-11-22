رئيس التحرير

محمود مسلم

أمريكا: 25% من إصابات كورونا جرى تسجيلها خلال شهر نوفمبر

كتب:

أ ش أ
10:44 م | الأحد 22 نوفمبر 2020
أمريكا

أمريكا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، أكثر من 3 ملايين حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال شهر نوفمبر الجاري، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.

وأوضحت الجامعة -حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد- أنه تم تسجيل ما لا يقل عن 25 ألفا و40 حالة وفاة خلال الشهر الجاري، ليرتفع بذلك اجمالي عدد حالات الوفاة إلى 256 ألفا و163 حالة.

وتمثل الحالات الجديدة التي تم تسجيلها خلال شهر نوفمبر 24.75% من اجمالي حالات الإصابة في الولايات المتحدة منذ بداية الجائحة، ويمثل عدد الوفيات 9.7% من إجمالي وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

اقرأ المزيد:

أمريكا تسجل مليون إصابة بكورونا في 6 أيام.. والإجمالي يتجاوز 12 مليونا

كورونا يجمع المتناحرين أمريكا وإيران وتركيا في خانة الإصابات القياسية

عاجل.. أمريكا: نشر قاذفات B-52H لردع أي اعتداء ولطمأنة الحلفاء

أمريكا تعلن نشر قاذفات B-52H في قواعدها بالشرق الأوسط