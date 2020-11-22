أمريكا تسجل مليون إصابة بكورونا في 6 أيام.. والإجمالي يتجاوز 12 مليونا

تخطت الإصابات بوباء كورونا "كوفيد-19" الذي يشهد انتشاراً متجدداً في الولايات المتحدة، عتبة الـ12 مليون حالة بحسب الأرقام المحدثة بانتظام التي توفرها جامعة جونز هوبكنز.

وبلغت الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأكثر تضرراً في العالم، 12 مليوناً و19 ألفاً و960 حالة بحسب هذا تعداد جامعة جونز هوبكنز، بينما بلغت الوفيات 255 ألفاً و414 حالة.

وأتت هذه الحصيلة بعد ستة أيام فقط على تخطي الولايات المتحدة عتبة الـ11 مليوناً، وقبل بضعة أيام من عطلة عيد الشكر التي حذر خبراء صحيون من أنها يمكن أن تزيد الانتشار الواسع للمرض في البلاد، وفقاً لوكالة "رويترز" للأنباء.

ويمثل هذا العدد الهائل من حالات الإصابة إشارة إلى تفاقم جائحة "كوفيد-19" التي أودت بحياة أكثر من ربع مليون شخص في الولايات المتحدة، بما جعلها في مقدمة الدول في عدد حالات الإصابة، وهو أيضاً ما دفع أكثر من 20 ولاية إلى فرض قيود شاملة جديدة هذا الشهر، في محاولة للحد من انتشار الفيروس.

وتظهر إحصاءات أن وتيرة الإصابات في الولايات المتحدة تسارعت، وذلك مع تسجيل ما يقرب من مليون حالة إصابة في الأيام الستة التي مضت منذ إعلان البلاد عن تسجيل 11 مليون إصابة.

وكان الارتفاع من 10 ملايين إصابة إلى 11 مليون إصابة قد استغرق 8 أيام، بينما استغرق الارتفاع من 9 ملايين إصابة إلى 10 ملايين إصابة 10 أيام.

وحذر مسؤولون صحيون من أن موجة الإصابات يمكن أن تفوق قدرة نظام الرعاية الصحية إذا لم يلتزم الناس بالإرشادات التوجيهية الخاصة بالصحة العامة، خاصة ما يتصل منها بالامتناع عن السفر، والامتناع عن تجمع الأسر لإقامة الاحتفال التقليدي بعيد الشكر، يوم الخميس.

وأصدرت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "توصية قوية" للأميركيين، هذا الأسبوع، بالامتناع عن السفر خلال عطلة عيد الشكر.