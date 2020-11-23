أستاذ أمراض صدرية: الزمن ده مفيهوش برد أو إنفلونزا.. تعامل كأنه كورونا

قال الدكتور عادل خطاب، أستاذ الأمراض الصدرية بمستشفى عين شمس، إن الأعراض الجديدة لفيروس كورونا هو صداع شديد بدون أي داع، وطفح جلدي وتنميل في القدمين، وقيء وتقلصات في الجهاز الهضمي، وذلك لأن مستقبلات الفيروس موجودة في الجهاز التنفسي والهضمي على حد السواء: "هذا الزمن مفيش حاجة أسمها برد وأنفلونزا، وأي دور برد أو أنفلونزا تعامل معه على أنه كورونا".

وأضاف "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية "DMC"، أن الميل للقيء قد ظهر مع أعراض الإسهال، ولكن وبالنسبة للأطباء والمستشفيات لوحظ زيادة الأعراض بشكل كبير: "موصلتش لأيام أبريل ومايو، ولكن كان عندنا فترة شهر 9 الحالات قلت، ولكن في أكتوبر ومع بداية نوفمبر الحالات زايده بصورة ملحوظة".

وأوضح أن الحالات الجديدة التي يتم تسجيلها في بيانات وزارة الصحة هي الحالات التي تقوم بإجراء مسحه تبع وزارة الصحة، ولكن الأطباء يقوموا بتشخيص بعض الحالات كـ"كورونا" عبر الأشعة المقطعية دون اللجوء للمسحة، كباقي الأطباء على مستوى العالم.

وأكد أن كثير من المسحات لا تكون في وزارة الصحة ولذا الوزارة لا تقوم بتسجيل تلك الأرقام الجديدة في بياناتها اليومية: "أحنا بنشوف حالات كتيره تقريبا معندهاش أعراض أو أعراض برد خفيف، وحتى تحاليل الدم المتعارف عليها بتطلع طبيعية والأشعة المقطعية طبيعية، وعندما يجري المريض المسحة تظهر مرضه بكورونا".

وأشار إلى أنه وخلال الـ10 أيام الأخيرة وجد الكثير من الحالات المصابة بفيروس كورونا وتصل إلى المستشفي وتكون بعض الحالات بحاجة إلى أجهزة للتنفس الصناعي، حيث أن الموجة الثانية للفيروس قد بدأت على مستوى العالم ومنها مصر، وهناك حالات شديده لم تكن لتظهر منذ أسبوعين ماضيين: "لازم الناس تاخد بالها، وممش شرط أن حد يكون عنده نزله برد بسيطة".