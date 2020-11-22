"متحدث البترول": تنسيق مصري نيجيري في استخراج الثروات المعدنية

قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن وزير التعدين النيجيري كان في زيارة لمصر والتقى طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية وتم الاتفاق على تبادل المعلومات الخاصة باستخراج الثروات المعدنية واستعرض الوزير النيجيري الوضع في ظل محاولة تعديل قانون الثروة المعدنية.

وأضاف "عبد العزيز" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحدث بوضوح" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" أن الثروة المعدنية في مصر كانت غير مستغلة إلا أنه في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي عكف وزير البترول على دراسة بالتعاون مع بيت خبرة عالمي لتعظيم الاستفادة من القطاع مشيرا إلى أنه تم تعديل القانون الصادر في 2014 ليصدر آخر 2019 وظهر في 2020.

ولفت إلى ظهور نتيجة طرح أول مزايدة علنية عالمية للبحث عن الذهب منذ يومين وقبول 11 عرضا من شركات عالمية ومحلية.

وأشار المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إلى أن هناك اتجاه في وزارة البترول لزيادة استخدام السيارة للغاز الطبيعي ويتم حاليا دراسات إنشاء البنية الأساسية اللازمة لمحطات الغاز في العاصمة ومختلف المحافظة ودرس إمكانية إضافة مضخات غاز داخل محطات الوقود التي تضخ البنزين مبنيا أنه يتم دراسة الحالة الفنية للسيارة من خلال مختصين قبل تحويلها، كما توجد حملة أخرى تعمل على تحويل السيارات القديمة التي تعمل بالوقود أو السولار إلى سيارات تعمل بالغاز ضمن مبادرة لوزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية.

واستكمل: "توجد خطوات على أرض الواقع لتحديث مصافي التكرير القائمة وإنشاء مصافي جديدة، وافتح الرئيس السيسي أحدث مصفاة في مسطرد سبتمبر الماضي، وتفقد الوزير مؤخرا مصافي تكرير البنزين في أسيوط".

ونفذت الحكومة 27 مشروعاً؛ لتنمية حقول الغاز باستثمارات 31 مليار دولار بمعدل إنتاج حوالى 7.6 مليار قدم3 يومياً من الغاز الطبيعي، و44.2 ألف برميل يومياً من المتكثفات.