ضبط متهم في واقعة اشتعال خط بترول بالسويس

كثّف فريق البحث الجنائي برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن السويس، جهوده لكشف ملابسات حريق بغرفة المحابس بخط سولار، تابع لشركة أنابيب البترول، بمدق جبلي بعمق 13 كم أول طريق الجلالة تجاه القاهرة".

وتوصل الفريق البحثي، إلى أنّ وراء ارتكاب الواقعة، 4 عاطلين، 2 منهم لهما معلومات جنائية، ومقيمين في دائرة مركز الصف في محافظة الجيزة.

وكان الفحص بيّن أنّ الاشتعال نشب أثناء محاولة تركيب "2 كلبس" لسرقة مواد بترولية، ما أدى إلى حدوث شرز، ووقوع الاشتعال.

وبتقنين الإجراءات جرى استهداف المتهمين وضبط أحدهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين، وقرر أنّه حال تركيبه وباقي المتهمين بتاريخ الواقعة، كلبسات على خط الأنابيب المُشار إليه لسرقة المواد البترولية، حدث شرز أدى إلى نشوب الحريق، فهربوا خشية ضبطهم.

وبإرشاد المتهم، جرى ضبط الأدوات المستخدمة في تركيب الكلبسات، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين.