خبيرة بترول: مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من السولار والبنزين في 2023

قالت الدكتورة وفاء على، خبير البترول والغاز، إن مصر شهدت خلال السنوات الخمس الأخيرة، 800 كشف بترولي، وقريبا سيتم الإعلان عن اكتشافات بترولية وغازية ضخمة في البحر الأحمر، مؤكدة أن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من السولار والبنزين في عام 2023.

وأشارت الدكتورة وفاء، في كلمتها بندوة "مستقبل تحول السيارات في مصر"، والتي عقدتها شعبة الهندسة الميكانيكية بـ النقابة العامة للمهندسين، إلى أن وزارة البترول تستهدف التوسع في استخدام الغاز في صناعة البتروكيماويات، وهو ما يحقق قيمة مضافة كبيرة، مؤكدة، بحسب بيان للنقابة، أن مشاركة مصر في منتدى الشرق الأوسط للغاز سيجعل منها مركزا إقليميا للغاز والطاقة خاصة أنها ستصدر الكهرباء إلى أوروبا عبر ليبيا قريبا.

من جانبها طالبت الدكتورة شيماء محمد، خبير التنمية البشرية، بضرورة تطوير العنصر البشري، مشيرة إلى أن استراتيجية مصر 2030، تهتم كثيرا بتطوير العنصر البشري ورفع كفاءته، وأن دول شرق آسيا حققت طفرة اقتصادية هائلة لسبب واحد وهو أنها طورت العنصر البشري لديها.

وقال المهندس جمال عسكر، الخبير في قطاع السيارات، إن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي يوفر على المستهلك ويساهم في عدم الإضرار بالبيئة، لافتًا إلى أن تكلفة تحويل السيارة للعمل بالوقود المزدوج تتراوح بين 8-12 ألف جنيه، مشيرًا أن هناك برنامجا تمويليا بتكلفة 1.2 مليار جنيه على 3 سنوات، لدعم عمليات التحويل للسيارات.

وقد أكد خبراء في الطاقة والصناعة والبيئة الذين شاركوا في الندوة، أن تحويل السيارات في مصر للعمل بالطاقة الجديدة والمتجددة صار أمرا حتميا، ليس فقط لمردوده الإيجابي على البيئة، ولكن أيضا لجدواه الاقتصادية ومسايرته للتوجه العالمي الذي يستهدف الوصول للتوقف التام عن استخدام الوقود التقليدي الذي يخلف انبعاثات تضر بالبيئة، كما أكدوا أن التحول إلى السيارات الكهربية أفضل كثيرا من التحول إلى سيارات الغاز.

شارك في الندوة المهندس محمد ناصر، أمين صندوق المهندسين، وعدد من قيادات وزارة البترول وخبراء صناعة السيارات، وخبراء في التنمية البشرية، وعدد كبير من المهندسين.