عكاشة: ربع الشعب الأمريكي لديه قناعة بتزوير الانتخابات الرئاسية

قال الكاتب والمحلل السياسي، سعيد عكاشة، إن الرأي العام الأمريكي، سيظل ربعه على الأقل، يظن أن الانتخابات الأخيرة كانت مزورة، وحتى بعد إعلان فوز بايدن رسميا.

وأضاف "عكاشة"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة "صدى البلد"، أن هناك نسبة كبيرة من الشعب الأمريكي، لا تثق بالمؤسسات الأمريكية، وهناك قناعة لديهم بفساد هذه المؤسسات، وأنها تسعى إلى اتباع سياسات تضر بعدد من الطبقات المختلفة بأمريكا.

وتابع: "أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، يستند إلى هذا الجزء من الرأي العام الأمريكي، ويؤكد على فساد تلك المؤسسات، وأن فسادها وصل إلى تزوير الانتخابات الأخيرة، أن التغريدات التي يقوم بنشرها، قال فيها إن هناك 900 ألف صوت مزور، قادرين على قلب نتائج الانتخابات في أكثر من ولاية، فعلى سبيل المثال، الفارق كان في ولاية بنسلفانيا 12 ألف صوت فقط لصالح جو بايدن".

وأكمل: "الانتخابات الامريكية وحتى لو أعلن في نهايتها أن بايدن هو الرئيس المنتخب القادم بشكل رسمي، فيكفيه التشكيك في شرعية الانتخابات وهذا ما سيؤثر بشكل كبير على أسلوب حكم بايدن في المرحلة المقبلة وسيضع أمامه كثير من المشكلات".

وأكد "عكاشة" أن فريق ترامب الانتخابي يعمل الآن على تجميع أحكام قضائية من الولايات المختلفة لقبولها ادعائها بتزوير الانتخابات بتلك الولايات، حتى يذهب في ادعائه إلى المحكمة العليا، وحتى الولايات التي رفضت دعواه أكد ترامب أنه سيستأنف على هذه الاحكام، ووضح أن هذه المحاكم لم تسمح لفريقه أن يقدم ما يثبت صحة ادعاءاته.

والمح إلى أن ترامب مازال يمارس أسلوبه الخاص بالتشكيك في نتيجة الانتخابات الأمريكية الأخيرة، ولن يمل عن تلك الممارسات حتى لو خسر معركته مع بايدن على مستوى القضاء فهو يحاول أن يربحها على مستوى السياسة.