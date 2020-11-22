مفاجأة.. "وجه حسن حسني" بطل الجزء الثاني من "غبي منه فيه"

وضع صناع الجزء الثاني من فيلم "غبي منه فيه" فكرة مبدئية لأحداث الفيلم الذي لم يتعاقد عليه الفنان هاني رمزي إلى الآن رغم إبداء موافقته المبدئية على تقديمه، انطلاقاً من حالة النجاح الجماهيري التي حققها الجزء الأول وقت عرضه عام 2004.

وعلمت "الوطن" أن أحداث الجزء الثاني مبنية على شخصية "ضبش"، التي جسدها الفنان الراحل حسن حسني في الجزء الأول قبل 16 عاما، حيث يبدأ الفيلم بإظهار وجود نزاع بين "سلطان" و"ضبش"، وعلى إثره يقرر الأول الانتقام من الأخير بالسطو على عدد من المحال التجارية، مرتدياً قناعا على شكل وجه "ضبش" لتوريطه مع الأجهزة الأمنية، وتتوالى الأحداث.

ودارت أحداث الجزء الأول حول شخصية "سلطان" التي قدمها الفنان هاني رمزي، والذي يشعر باليأس من تحقيق حلمه بالزواج من حبيبته "سامية" التي جسدت دورها الفنانة نيللي كريم التي أعطى له والدها مهلة شهر واحد كي يعد خلاله بيت الزوجية، فتعرفه سامية على زوج خالتها "ضبش" الذي جسد دور الفنان طلعت زكريا، والذي يشاركه في سرقاته لمساعدته، لكنه يوقعه في المتاعب بسبب غبائه الشديد.

وشارك في بطولة الفيلم كل من نيللي كريم، حسن حسني، طلعت زكريا، وسيناريو أحمد عبد الله، ومن إخراج رامي إمام.

وأصدرت شركة "دانا" للإنتاج الفني والتوزيع، لمالكها راني مسحال، بيانا صحفيا قبل 5 أشهر تقريبًا، أعلنت فيه اعتزامها استئناف نشاط الشركة مجددًا، من خلال إنتاج حزمة أعمال جديدة، من بينها جزء جديد لفيلم "غبي منه فيه".

وفقد "غبي منه فيه" 4 من أبطاله في فترات متفاوتة، هم: حسن حسني، وطلعت زكريا، وسعيد طرابيك، وآخرهم فايق عزب الذي رحل عن عالمنا، الخميس الماضي، متأثراً بإصابته بفيروس "كورونا" الذي أودي بحياته داخل أحد مستشفيات القاهرة.