14% من القيمة الإيجارية.. مجالات ونطاق فرض ضريبة الأطيان الزراعية

أوضحت مصلحة الضرائب العقارية، التابعة لوزارة المالية، أن ضريبة الأطيان مبالغ نقدية، تفرض بنسبة 14% من القيمة الايجارية للفدان الواحد في السنة، ويلتزم صاحب الأرض بسداده للدولة سنويا.

وتستعرض "الوطن" التفاصيل الكاملة لضريبة الأطيان، وعاء ضريبة الأطيان الزراعية، وأسلوب تقديره، مجال ونطاق فرض الضريبة، أنواع الضرائب، وذلك وفقا لما حددته مصلحة الضرائب المصرية التابعة لوزارة المالية، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

وعاء ضريبة الأطيان الزراعية وأسلوب تقديره

يعرف وعاء ضريبة الأطيان، بأنه تلك القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة، والمقدرة بمعرفة لجان التقسيم والتقدير بعد اعتماد قراراتها من المحافظ المختص.

مجال ونطاق فرض ضريبة الأطيان الزراعية

أشارت مصلحة الضرائب العقارية، إلى أن ضريبة الأطيان الزراعية، تفرض وفقا لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939، بنسبة 14% من الإيجار السنوي للأراضي.

أنواع الضريبة

أعلنت مصلحة الضرائب العقارية المصرية، أن الضرائب تنقسم إلى 3 أنواع وهي:

ـ الضريبة على الأطيان، وتحصل ضريبة الأطيان الزراعية طبقاً لمواسم زراعة المحاصيل المختلفة.

ـ الضريبة على العقارات، حيث يتم التحصيل من ملاك العقارات المبنية أو المنتفعين بها بالطريق الودي أو عن الطريق الجبري وهو الحجز الإداري تنفيذاً لأحكام القانون 56 لسنة 1954 وكذا تحصيل ضريبة الأطيان الزراعية بنفس الطريقتين السابقتين تنفيذاً لأحكام القانون 113 لسنة 1939. و تحصل ضريبة العقارات المبنية على قسطين:

1ـ القسط الأول يستحق أول يناير من كل عام.

2ـ القسط الثاني يستحق أول يوليو من كل عام.

ـ الضريبة على الملاهي، أما بالنسبة لضريبة الملاهي تحصل على مرحلتين الأولى من الجمهور والثانية تحصل من المستغلين، وهي ضريبة تفرض على جمهور المسارح وغيرها من محال الفرجة، وأي مكان من أماكن الملاهي، والعروض الترفيهية، الحفلات بنسب موحدة بمختلف الأماكن بجميع أنحاء الجمهورية.