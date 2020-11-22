السيسي عن إنشاء أول ميناء جاف في مصر: سنة ونصف على إنشائه كتير

استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، لشرح مفصل من المسؤولين حول منتجات معرض ومؤتمر النقل الذكي، وذلك خلال تفقده المعرض، حيث تحدث أحد المسؤولين عن أول ميناء جاف.

ووجه السيسي، سؤالًا للمسؤول: "إمتى هنخش نشوف الساحة دي؟"، وكان رد المسؤول: "يا فندم مخطط لها من 18 شهر لـ 24 شهر إنشاء وبدء تشغيل"، فيما أشاد السيسي بالمشروع قائلًا :" ده أول مرة نعمله في مصر .. بس سنة ونص كتير، شوفوا أساعدكم إزاي وأنا مستعد أساعدكم"، فيما وعده الأخير بالعمل على تقليل المدة.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي معرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا في دورته الثالثة، حيث تفقد الرئيس أجنحة المعرض الرئيسية للشركات العالمية المختلفة، وكذلك أجنحة عدد من الوزارات.

واستمع الرئيس إلى شرح مفصل من المسؤولين حول المنتجات من ضمنها المركبات والسيارات ووسائل النقل العام التى تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء والسيارات المخصصة لحمل الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة.

ويتزامن المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا النقل في الشرق الأوسط وأفريقيا مع توسع الدولة في بناء المدن الجديدة الذكية، وتبنى منظومات النقل الحديثة التي ترتقي باداء شبكات الطرق وخفض زمن الرحلات وتكاليف النقل ومعدلات استهلاك الوقود ورفع كفاءة التبادل التجاري وخفض معدلات الحوادث وكذلك الحفاظ علي البيئة.